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華為Mate 30 Pro與智慧手錶Watch GT 2 最終因「供貨問題」取消在台上市

2019-12-05 15:40楊又肇

雖然先前以利多銷售模式，希望吸引消費者支持購買，Mate 30 Pro最後還是因為「供貨問題」而取消在台上市。同時，先前公布即將開放銷售的新款智慧手錶Watch GT 2，目前也一併取消在台上市計畫。

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稍早由華為台灣代理訊崴技術透過官方Facebook粉絲團頁面公布消息，表示因為「供貨問題」必須取消Mate 30 Pro與Watch GT 2兩項產品在台上市，同時也提供相關退訂與補償方案。

其中，消費者可在12月9日起到2020年2月底期間，持原本活動購買訂單與付款發票到原本登記訂購門市進行退訂，而先前已經預先預購登記，並且完成全額付款的話，除了可以獲得全額退款，還可在2020年3月底之前上網登記，即可額外獲得價值新台幣3000元的郵政禮金作為補償。

若是完成預先預購登記，但上未完成付款的話，則是可以額外獲得MINI藍牙音箱作為補償。而如果是登記預購Watch GT 2，同時完成付款的話，則同樣可在2020年3月底前上網登記，即可獲得價值新台幣1000元的郵政禮金作為補償，但若沒有預先完成付款的話，則將不提供任何額外補償。

不過，雖說是基於「供貨問題」取消Mate 30 Pro與Watch GT 2在台上市，但是否考量無法使用Google Play服務導致市場接受度受影響，還是有其他因素，目前都無法確認。

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《原文刊登於合作媒體mashdigi，聯合新聞網獲授權轉載。》

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楊又肇

聯合新聞網 (udn.com)數位頻道記者，同時身兼自由寫手與Mashdigi網站 (mashdigi.com)創辦者身分，平常喜歡電玩、科技類新品，以及軟體、網路相關內容，也喜歡隨手撰寫內容介紹新玩意。

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