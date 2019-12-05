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選戰熱點／北市三選區三帥之爭 因郭董一句話更詭譎

騰訊宣布中國版Nintendo Switch將於12/10銷售 可使用海外版實體卡匣

2019-12-05 07:39楊又肇

騰訊稍早於上海宣布，任天堂遊戲主機Nintendo Switch將在12月10日起開放中國市場銷售，而中國地區銷售版本將以後來推出的電池更新規格為主，同時也會預裝《新超級瑪利歐兄弟U 豪華版》體驗版內容，建議售價則是人民幣2099元。

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針對中國市場銷售的將從12月4日中午12點開放京東與天貓官方旗艦店預購，同時接下來也確定會引進Nintendo Switch Lite，但目前暫時還沒有具體確定時程。

首波搭配銷售銷售的遊戲，則包含首發同步銷售的《新超級瑪利歐兄弟U 豪華版》，以及預計未來幾週內推出的《瑪莉歐賽車8 豪華版》與《超級瑪利歐：奧德賽》，每款遊戲建議售價均為人民幣299元。

騰訊方面也說明接下來還會有更多針對中國市場在地化遊戲作品推出，同時也會與更多遊戲發行商、開發商合作，其中也包含中國在地遊戲公司，預期推出更豐富的在地化遊戲內容，並且計畫在2020年推出10-20款遊戲。

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至於在中國地區銷售的Nintendo Switch，充電插頭將採用與日版規格相同的兩腳扁型設計，支援電壓同樣涵蓋100V-240V，線上伺服器則是由騰訊提供，同時數位下載服務也僅限連接中國境內伺服器，不像日本或其他地區銷售版本可隨意切換不同地區伺服器。

不過，如果使用實體卡匣遊玩的話，針對中國地區銷售的Nintendo Switch則可同時支援海外地區銷售實體卡匣，同時也能使用中國地區銷售遊戲卡匣。而中國地區銷售的遊戲卡匣，則無法使用在海外銷售的Nintendo Switch。

《原文刊登於合作媒體mashdigi，聯合新聞網獲授權轉載。》

Switch超級瑪利歐Nintendo騰訊

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楊又肇

聯合新聞網 (udn.com)數位頻道記者，同時身兼自由寫手與Mashdigi網站 (mashdigi.com)創辦者身分，平常喜歡電玩、科技類新品，以及軟體、網路相關內容，也喜歡隨手撰寫內容介紹新玩意。

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