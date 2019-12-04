針對雲端運算需求 AWS打造全新Arm Neoverse N1架構、32核心處理器

除了推出以雲端連接形式運作的量子運算服務Braket，AWS也在re:Invent 2019活動上宣布針對雲端運算需求打造全新32核伺服器使用處理器，其中採用Arm所提出Neoverse N1架構設計。

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AWS尚未公布此款處理器正式名稱，僅透露以32核心形式打造，並且採用Arm Neoverse N1架構設計，並且能以Fabric接口對應各類運算加速器，藉此因應龐大雲端運算需求。

Arm Neoverse N1架構是在去年10月提出，分別以Ares (戰神)平台與7nm製程打造，除了可以更高3.1GHz時脈執行運作，並且發揮更高單線程運算效能，同時也配合1MB容量L2快取記憶體加快資料存取效率，藉此讓整體運算效率提昇，而熱設計功耗則增加至100W，主要針對雲端運算需求打造。

而此次AWS以此打造32核心設計的伺服器使用處理器，自然也是期望透過Arm架構執行效率相對輕快，同時整體電功耗相對較低特性，藉此發揮更大運算效能，同時也預期與AMD代號Roma的第二代EPYC伺服器處理器，以及Intel代號Cascade Lake的Xeon處理器抗衡。

《原文刊登於合作媒體mashdigi，聯合新聞網獲授權轉載。》