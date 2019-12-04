以Braket為稱 AWS也宣布藉由雲端協作方式提供量子運算資源

繼微軟、Google之後，AWS稍早也在re:Invent 2019活動上宣布以雲端連接形式運作的量子運算服務Braket，藉此降低學術機構、企業，甚至政府單位無需投入大量建置與維護成本，同樣也能藉由量子運算對應龐大運算需求。

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依照AWS說明，Braket實際上並非由AWS本身投入量子電腦系統建置，而是透過雲端服務平台與D-Wave、IonQ，以及Rigetti在內提供量子運算設備資源串接，藉此將更多量子電腦運算資源整合，除了讓更多學術機構、企業或政府單位都能輕易透過網路方式取得量子運算資源，並且免於額外投入成本進行建置及維護，更可讓提供量子運算設備資源串接的廠商能被重視。

而AWS也針對Braket建置量子運算解決方案研究室「Amazon Quantum Solutions Lab」，藉此推動更龐大的量子運算規模。至於Braket名稱緣由，則是源自「Bra–ket notation」，也就是量子力學中常用的狄拉克符號，主要是在量子力學中用於描述量子態。

類似的作法，先前包含微軟的Azure Quantum，以及IBM與Google在量子運算競爭發展都可看見，因此AWS此次宣布推出Braket服務，自然也希望在量子運算競爭取得發展優勢，並且透過雲端協作方式提供更龐大運算效益。

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《原文刊登於合作媒體mashdigi，聯合新聞網獲授權轉載。》