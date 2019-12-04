VMware強調財報正向成長、加速雲原生平台服務擴展

在2020財年第三季財報內容中，VMware確認第三季度收入總額為24.6億美元，相比去年同期增長12%，此外也宣布在10月時完成收購Carbon Black，同時也預計在2020財年結束前完成收購Pivotal，藉此加速雲原生平台服務擴展，並且能協助更多業者進行數位化轉型。

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此外，VMware也強調近期在VMworld 2019和vFORUM大會公布一系列全新產品，並且擴展雲原生平台發展願景，同時也持續增強本身軟體競爭實力，甚至在此次財報結果呈現正向成長。

而宣布推出全新產品和服務組合VMware Tanzu，更將藉由Project Pacific、Tanzu Mission Control等解決方案，協助更多企業透過Kubernetes快速建造服務，並且藉由雲原生平台進行數位化轉型。

另外，藉由收購Carbon Black，目前VMware更可針對雲端服務平台提供更充足，並且可擴展的雲端服務安全解決方案，同時也由Dell Technologies表示配合受信任裝置與Secureworks，將使Carbon Black成為旗下用戶指定首選終端安全解決方案。

至於與AWS、微軟Azure、甲骨文等雲端服務持續合作，更使VMware解決方案能進一步擴展到更多企業應用，並且藉由全新Workspace ONE Intelligent Hub創新功能改善工作體驗。

在以科技為善方面，VMware除了持續與全球非營利組織TechSoup繼續合作，同時也簽署聯合國全球契約，承諾採取可持續和對社會負責的商業措施，並且以實際行動推動實現聯合國2030年前17項可持續發展目標。

《原文刊登於合作媒體mashdigi，聯合新聞網獲授權轉載。》