頑皮小孩把大門反鎖 老爸出招自己3D列印保護器

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前天小梅干愈來愈皮，趁著姑婆不注意，把大門給關上，但不知是不是想要將門打開，而誤轉了反鎖鈕把自己反鎖在裡面，讓姑婆拿鑰匙要開門卻打不開，最後只好求救消防隊，好在出門時，落地窗戶沒上鎖，讓消防隊員，可從陽台進入屋內，將反鎖鈕給解開，才化解了這場驚魂計。

事後消防隊建議將門鎖換掉，但梅干上網找了許多的門鎖，似乎沒有在賣沒反鎖鈕的，最後梅干左思右想後，想到一個解決的辦法，而這個小子還真會給我出作業，於是梅干就把腦海中的設計圖，繪製出來並將它實體化，因此家中有貝比的朋友們，可要注意一下了。

其實就三個物件，一個背板，一個反鎖鈕蓋，與反鎖鈕扣。

在繪製完畢後，利用3D列印，將它列印出來。

接著將背蓋與反鎖鈕扣，貼上雙面膠。

貼完畢後，再把相關的孔位挖空。

接著先將反鎖鈕扣貼上。

再把背蓋貼上。

由於梅干有特別將反鎖鈕的套筒加長，因此反鎖鈕會下沉在裡面，手是無法直接轉動到它的。

最後再把反鎖鈕蓋套上，這樣就安裝完畢啦！之所以會用黑色，就是用來突顯開鎖鈕與開門鍵。

雖然把反鎖鈕給包覆在裡面，但當要反鎖時，只需用一元銅板，向右轉。

這樣就可將大門進行反鎖，因此有了這個保護蓋後，就不用擔心大門被反鎖啦！有人要歐得嗎？

《原文刊登於梅問題教學網，由梅干撰寫，聯合新聞網獲權轉載。》