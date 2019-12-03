傳聯發科天璣1000處理器 單顆報價僅為高通將近一半

市場消息指稱，聯發科近期對外揭曉的新款5G聯網處理器天璣1000 (Dimensity 1000)，將以單顆70美元價格提供銷售，另外還可能推出高頻運作時脈版本，但單顆處理器報價也僅介於70-80美元之間，相比Qualcomm目前Snapdragon 855搭配Snapdragon X50 5G聯網晶片報價約在115美元的價格低廉許多。

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實際報價仍因不同訂單而有差異

當然，依照手機產品使用處理器計價方式仍會因為訂單數量而異，因此市場傳出天璣1000單顆報價為70美元的情況，仍可能因為不同廠商訂購情況作調整，甚至不同廠商也可能與聯發科產生不同議價結果。

另一方面，目前Qualcomm提出設計方案還是以處理器搭配獨立5G聯網晶片為主，尚未公布旗下整合5G聯網晶片的處理器產品，或許又會讓實際單顆處理器報價不同。只是Qualcomm預計在近期對外公布的新款處理器如何計價，顯然也會引起市場關注。

5G聯網手機價格將趨於「平價」

依照先前市場看法，認為明年推行的5G聯網手機價格平均會比現有4G網路手機高出100美元左右價格，但Qualcomm強調雖然初期5G聯網手機價格相對較高，在接下來預期以更短時間普及之下，整體價格降幅將比過去4G聯網手機明顯，同時更認為將更快讓5G聯網手機成為市場主流產品。

若以聯發科推出的天璣1000報價約在單顆70美元價格，相比現行多數整合4G聯網功能的處理器報價約在10-20美元區間，同時聯發科自有Helio P90處理器單顆報價約在16美元左右，顯然天璣1000的報價明顯高出不少，但實際上主要反應在7nm製程技術、採用Arm新設計授權，同時也整合5G聯網功能，使得這款處理器整體報價增加不少。

但實際反應在單一手機產品上，則僅讓產品售價可能因此微幅漲價，甚至仍比Qualcomm現行提供產品報價低，同時也要看Qualcomm即將推出的新款處理器實際報價。

更多5G聯網手機產品將於年底推出

目前在市場中提供整合5G聯網晶片設計的廠商包含聯發科、華為旗下海思半導體，以及三星，Qualcomm也準備在接下來於夏威夷舉辦的Snapdragon技術大會公布整合5G聯網晶片的處理器產品，預期首波應用產品將會在2020年第一季正式推出，但都會趕在2019年底之前對外公布應用產品消息。

雖然目前各手機廠商與Qualcomm之間的合作較為緊密，但顯然聯發科也計畫藉由天璣1000扭轉此類局面，不僅強調此款處理器所帶來效能表現，更說明與諸多手機廠商即將合作此款處理器應用，而聯發科更透露計畫在明年對外提供6000萬顆5G聯網處理器，其中不僅包含即將推出的天璣1000，更涵蓋更多以天璣品牌推行的5G聯網處理器，或許更包含天璣1000高頻運作時脈版本，藉此增加市場競爭優勢。

《原文刊登於合作媒體mashdigi，聯合新聞網獲授權轉載。》