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比一比／2019年推出的「升級款」iPad是否值得買？

2019-12-02 10:22楊又肇

在今年秋季發表會上揭曉的2019年款iPad，不但成為第七款iPad機種，螢幕更從原本的9.7吋常規設計，微幅升級至10.2吋，處理器規格也採用A10 Fusion，另外更直接搭載基於iOS 13的iPadOS作業系統，藉此對應更便利的螢幕多工操作體驗，以及結合Apple Pencil的手寫應用功能。

2019年款的iPad，成為蘋果推出的第七款iPad機種
2019年款的iPad，成為蘋果推出的第七款iPad機種
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就整體上來看，如果相比2018年升級支援Apple Pencil的iPad，實際上2019年款的iPad雖然螢幕增加至10.2吋，但實際上機身並沒有太大差異，只是因為螢幕增加為10.2吋，使得2019年款iPad實際上與同樣在2019年更新的iPad Air採相同螢幕尺寸，但規格上並未像iPad Air採全貼和螢幕設計，因此實際厚度還是較厚。

此外，因為2019年款iPad增加支援聰穎鍵盤 (Smart Keyboard)，使得配件開孔設計也與2018年款iPad不同，因此無論是螢幕保護配件，或是機身背蓋保護配件都無法共用，唯一可以共用配件應該就是Apple Pencil，以及其他與機身設計無關的周邊配件，例如藍牙鍵盤、控制手把等。

但由於螢幕尺寸與2019年款iPad Air同為10.2吋，加上具備支援聰穎鍵盤連接使用的金屬接點，因此能直接使用對應2019年款iPad Air的聰穎鍵盤，或是螢幕保護配件。

與2018年款iPad比較
與2018年款iPad比較
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而硬體規格方面，2019年款iPad同樣區分純Wi-Fi與加入以實體SIM卡或eSIM上網的Wi-Fi + Cellular版本，儲存容量則區分為32GB與128GB兩種規格，處理器則採用蘋果於2016年伴隨iPhone 7系列機種推出的A10 Fusion，後續其實也應用在2018年款iPad，相比前一款處理器A9在效能表現提昇2倍左右。

就整體來看，2019年款iPad主要升級部分在於螢幕顯示面積增大，同樣採用Touch ID指紋辨識解鎖、Lightning連接埠，並且區分太空灰、銀色與金色三款配色，至於機身則標榜採用100%回收鋁材製作，藉此呼應蘋果致力環保想法。

至於建議售價部分，2019年款iPad分別以新台幣10900元與13900元價格起跳價格銷售，若是Wi-Fi + Cellular版本則分別以新台幣15400元與18400元價格銷售。

基本上，如果本身會下載較多app、影音內容，甚至會需要較多容量空間存放創作內容的話，建議可以直接購買高容量版本，而是否需要具備SIM卡上網功能就看個人需求，否則透過手機共享網路資源也是一種合適辦法。

相比2018年推出的iPad，由於2019年款將螢幕提昇至10.2吋，因此機身比...
相比2018年推出的iPad，由於2019年款將螢幕提昇至10.2吋，因此機身比起先前款式大上了一些
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跟其他款iPad機種比較

相比其他iPad機種，2019年款iPad推出後，形式上就是取代2018年款iPad，並且讓原本9.7吋設計機種淡出市場，使得iPad機種除了維持7.9吋螢幕設計的2019年款iPad mini之外，基本上螢幕尺寸都已經提昇至10吋以上規格。

另外，目前在市面上推行的iPad機種都已經加入支援Apple Pencil手寫筆操作功能，除了iPad Pro機種支援Apple Pencil 2，其餘機種都僅支援最初設計的Apple Pencil。

而機身設計部分，僅iPad Pro採用扁平邊框設計，包含iPad、iPad mini仍維持原本iPad機種帶有圓弧設計的機身邊緣曲線，同時產品定位上也會以iPad Pro鎖定進階、專業使用需求，現有iPad、iPad mini則是依照尺寸規格符合不同需求，同時也能滿足市場多數使用模式。

因此在選擇部分，若個人使用需求會有較多偏向工作使用，並且預計搭配Mac當做第二螢幕使用的話，建議可以選擇iPad Pro，並且依照個人需求選擇尺寸大小。而如果只是一般使用需求，但仍希望保留充足執行效率，則建議可選擇iPad Air，若以輕便、隨身使用為主的話，則可選擇iPad mini。

至於新款iPad則適合大眾使用需求的入門選擇，即便用來當做影音內容觀看、使用Apple TV+或Apple Arcade等服務的娛樂裝置，或是針對商店佈署營業使用需求也都相當合適，同時也支援Apple Pencil進行更細膩操作體驗。

目前市售款iPad機種比較：

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2019年款iPad動眼看：

2019年款iPad正面
2019年款iPad正面
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2019年款iPad反面
2019年款iPad反面
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螢幕並未像iPad Air或iPad mini採全貼和螢幕設計
螢幕並未像iPad Air或iPad mini採全貼和螢幕設計
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厚度上並未有改變
厚度上並未有改變
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底部仍維持採用Lightning連接埠
底部仍維持採用Lightning連接埠
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機身側面搭載可連接鍵盤設計，這部份就與2018年款明顯不同
機身側面搭載可連接鍵盤設計，這部份就與2018年款明顯不同
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背面相機規格一致
背面相機規格一致
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《原文刊登於合作媒體mashdigi，聯合新聞網獲授權轉載。》

太空

楊又肇

聯合新聞網 (udn.com)數位頻道記者，同時身兼自由寫手與Mashdigi網站 (mashdigi.com)創辦者身分，平常喜歡電玩、科技類新品，以及軟體、網路相關內容，也喜歡隨手撰寫內容介紹新玩意。

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