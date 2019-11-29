報導指稱三星同意 協助代工Intel旗下14nm製程處理器產品

就在Intel稍早以公開信件說明近期處理器產能受限，並且針對市場供貨短缺情況致歉，市場傳出三星將協助Intel生產處理器產品，藉此紓緩Intel在14nm製程處理器產能需求。

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根據韓聯社引述消息來源報導指稱，三星將同意協助Intel生產其14nm製程處理器產品，藉此紓緩Intel在14nm製程處理器產能需求。

在此之前，Intel則是透過公開信件說明將對外尋求代工資源，協助生產其14nm製程處理器產品，以利Intel提昇旗下10nm製程處理器產品產能。

除了尋求其他代工資源，Intel另一方面也減少旗下14nm製程處理器產品生產比例，並且將部分主機板晶片組產品退回至22nm製程，但主要是鎖定一般使用的H310、B365等晶片組。

此外，Intel也計畫將部分利潤較低，但是供貨需求較大的訂單轉由台積電生產，例如Nervana NPP-T神經網路加速晶片將以台積電16nm製程生產，而Mobieye旗下電腦視覺晶片、Barefoot網路晶片則以7nm製程生產。

市場先前便曾傳出Intel計畫尋求三星協助14nm製程產品代工，其中包含計畫在2021年推行的Rocket Lake在內處理器產品，但後續消息說法則是澄清Intel並未將處理器產品轉由三星代工，頂多僅侷限在主機板使用的晶片組。

對於此次市場傳聞，Intel、三星方面並未對此作具體回應。

《原文刊登於合作媒體mashdigi，聯合新聞網獲授權轉載。》