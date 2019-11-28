富士通UH-X系列筆電強調日本製造 輕薄機身保留完整連接埠

相較台廠或其他美系品牌在強調筆電產品輕薄之餘，往往將連接埠予以精簡，轉以USB-C轉接使用模式，富士通在內日系品牌筆電則是仍在追求輕薄設計的同時，依然維持提供充足連接埠設計。此次富士通在台推出的UH-X系列筆電，同樣也是強調僅778公克重量，並且提供完整商用需求的連接埠規格配置。

分享 facebook

富士通強調UH-X系列筆電採日本原地製造生產，分別提供典雅白與洗鍊黑量款配色，其中典雅白款式採用Intel第8代Core i5-8265U處理器、8GB記憶體與512GB SSD配置，而洗鍊黑則採Core i7-8665U處理器、16GB記憶體與1TB SSD配置。

而兩者均採用13.3吋抗炫光螢幕設計，機身框體則以鎂合金材質打造，並且針對螢幕四個邊角加強防護，並且以厚框結構設計，避免使用過程損毀，而機身整體重量僅778公克，厚度則為1.55公分，卻總計納入兩組USB Type-C (其中一組支援USB PD充電)、USB 3.1 Type-A、SD記憶卡讀卡機、HDMI輸出，以及折疊收納設計的RJ-45乙太網路孔。

UH-X系列筆電分別將以新台幣50990元與57990元價格在台上是，預計從11月28日至12月4日期間透過PCHome、MOMO購物網開放預購。

分享 facebook

分享 facebook

《原文刊登於合作媒體mashdigi，聯合新聞網獲授權轉載。》