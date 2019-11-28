換上雷鳥標誌 微星推出全AMD設計方案打造的電競筆電Alpha

微星稍早宣布推出搭載第二代Ryzen 3000系列行動版處理器及Radeon 5000M顯示卡，並且採用全新雷鳥標誌設計的Alpha電競筆電。

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如同華碩以TUF品牌推行採用AMD設計方案的電競筆電，微星也藉由全新雷鳥標誌打造採用AMD處理器、顯示卡的電競筆電系列，藉此與主流電競筆電龍魂系列作區隔。

此次推出的Alpha，分別採用第二代Ryzen 7 3750H行動處理器，以及採7nm製程、RDNA顯示架構的Radeon RX 5500M獨立顯示卡，另外則配置反應速度達120Hz的15.6吋IPS顯示螢幕，支援AMD FreeSync同步顯示技術。

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其餘則配置16GB (2組8GB)雙通道記憶體、256GB NVMe SSD與1TB HDD，連接埠則分別提供1組USB Type-C 3.2 Gen.1、3組USB Type-A 3.2 Gen.1，以及包含乙太網路線孔、SD記憶卡讀卡機、HDMI輸出，以及mini DisplayPort連接埠，整體重量則是2.3公斤。

而內部散熱則採用微星Cooler Boost 5雙散熱模組，藉此對應高效率穩定運作表現，另外也搭載Hi-Res高解析音質表現的24bit 192kHz音效晶片，以及更大擴音模組與Nahimic 3音效強化技術，鍵盤依然是由SteelSeries提供。

Alpha建議售價為新台幣46900元，預計從即日起開放銷售，並且可藉由採用AMD設計方案同捆優惠，其中能以處理器同捆兌換《邊緣禁地3》、《外圍世界》二選一，以及透過顯示卡同捆兌換《邊緣禁地3》、《火線獵殺：野境》二選一 (兌換時間至今年底為止)。

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《原文刊登於合作媒體mashdigi，聯合新聞網獲授權轉載。》