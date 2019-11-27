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華碩雙觸控螢幕筆電「Project Precog」可能會在明年成為市售商品

2019-11-27 09:57楊又肇

華碩曾在Computex 2018展示的雙觸控螢幕筆電「Project Precog」，雖然在今年似乎沒有太大聲音，但似乎有機會在明年成為華碩全新推行市售產品。

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在今年Intel開始大力推行雙觸控螢幕螢幕設計，甚至微軟方面也計畫在明年推出採雙觸控螢幕設計的Surface Neo，意味明年開始將會有更多品牌加入雙觸控螢幕筆電設計，藉此創造更多筆電產品應用可能。

藉由雙觸控螢幕設計特性，使用者將可在雙觸控螢幕間順利切換使用內容，甚至可以透過雙螢幕顯示輸出增加工作效率，雖然透過觸控螢幕模擬鍵盤操作仍有操作手感落差，但從微軟藉由可吸附在螢幕上的實體鍵盤解決此問題，使得操作手感顯然不會構成使用侷限。

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除了微軟，目前包含華碩、聯想在內廠商過去其實也曾提出類似設計，但最終並未順利成為市場主流使用產品，但預期在微軟提出Surface Neo的應用設計，加上目前包含處理器功耗持續下探，同時螢幕顯示反應技術也逐漸往更高頻率發展，因此觸控螢幕使用體驗已經與過往明顯不同，使得雙觸控螢幕筆電產品有機會成為市場主流。

甚至，華碩更在「Project Precog」加入人工智慧技術與Intel Modivius在內感測元件輔助，藉此縮減使用者透過觸控螢幕輸入文字所需花費時間，或是透過數位助理服務互動減少虛擬按鍵操作比例，甚至可直接透過識別觸控筆是否靠近，藉此切換手寫模式，藉此營造更加不同的筆電使用體驗。

至於「Project Precog」預計會何時推出，或許接下來的CES 2020，或是Computex 2020就會有進一步消息。

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《原文刊登於合作媒體mashdigi，聯合新聞網獲授權轉載。》

華碩筆電

楊又肇

聯合新聞網 (udn.com)數位頻道記者，同時身兼自由寫手與Mashdigi網站 (mashdigi.com)創辦者身分，平常喜歡電玩、科技類新品，以及軟體、網路相關內容，也喜歡隨手撰寫內容介紹新玩意。

更多數位新品、技術介紹與科技趨勢內容：https://mashdigi.com/

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