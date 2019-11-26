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未來會有更多NEST產品進駐台灣 Google Assistant還能以Duo功能通話

2019-11-26 15:25楊又肇

除了在台宣布NEST Mini智慧喇叭上市消息，更宣布台灣地區推行的Google Assistant數位助理服務換上更貼近自然人聲詮釋方式，並且新增兩個不同聲音內容。此外，Google Nest台灣研發中心負責人洪福利也代表NEST團隊首次在台對外接受訪談，同時分享NEST產品未來在台推行計畫。

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換聲音的Google Assistant不只會講中文，還能協助撥打電話

此次在台同步更新的Google Assistant數位助理服務，終於換上更貼近自然人聲表現方式，雖然還是有些機械合成聲音的感覺，但已經比起先前版本改善許多，甚至也加入兩種全新聲音表現選項，讓使用者可以有更多聆聽上的選擇，而Google方面也表示未來希望能持續加入更多聲音選項，甚至比照美國地區與明星合作聲音內容，藉此提供更具親和力的語音互動。

除此之外，在台推行的新版Google Assistant也將加入更多在地化應用服務串接，例如此次與台灣大哥大獨家合作通路銷售，自然也整合台灣大哥大旗下MyMusic在內服務，同時也新增包含民視新聞、TVBS、東森新聞、公視、聯合新聞網、經濟日報等新聞服務內容，未來也同樣計畫與更多在地應用服務銜接。

至於在智慧連網家電產品互動部分，除了現有加入合作的3500個以上品牌，以及超過3萬款智慧連網家電設備，Google也宣布與台灣在地品牌如大同進行合作，同時未來也會針對既有合作品牌以台灣消費者使用需求提供在地化操作體驗，藉此讓消費者能以更具親和力方式體驗智慧生活。

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而隨著台灣地區開始推行新版Google Assistant，先前若已經購入Google Home、Google Home Mini在內智慧喇叭的話，目前也應該可以獲得更新，並且直接透過中文聲控方式與智慧喇叭互動。如果同時還設定其他語言如英文的話，還可以直接用另一種語言進行聲控。

其他更新部分，還包含加入Voice Match功能，讓家中不同成員可以透過聲音識別方式使用個人專屬服務，另外此次同步加入的Duo通話功能，則可綁定個人電話號碼，直接透過NEST Mini撥打指定聯絡人電話號碼。

未來會有更多NEST產品進駐台灣

由於此次同時也是NEST團隊首次在台對外接受採訪，因此NEST團隊第一名台灣員工，同時也擔任NEST台灣研發中心負責人洪福利說明，其實NEST團隊在尚未被Google收購前，早已在台有相當久的發展時間，當時主要負責硬體及軟體方面研發。

而隨著後續被Google收購，並且經歷成為Google母公司Alphabet旗下子公司運作，到後續併入Google硬體部門，並且讓NEST品牌成為未來Google智慧物聯網發展主軸，NEST團隊也逐漸在內部有一定主導權，其中包含針對在地化服務串接、銷售服務，以及相關合作洽談。

因此，這次終於在台順利推出NEST Mini，其實NEST團隊內部也期待許久，畢竟一款產品要能在當地市場推行，並非僅只是將產品引進，還包含相關服務建置、功能在地化，乃至於提供後續售後服務，加上NEST品牌旗下產品更涉及連接隱私、數據管理，因此在這部份也更加謹慎。

Google Nest台灣研發中心負責人洪福利
Google Nest台灣研發中心負責人洪福利
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這次能順利在台推出，自然還是基於Google Assistant先在台灣市場推出中文化版本，並且在累積一年時間後換上更自然聲音互動方式，藉此讓NEST Mini也能以更親和方式與消費者對話，甚至可以串接在地應用服務，同時Google也宣布在台推出YouTube Music服務，讓NEST Mini能有更完整使用體驗。

對於接下來的發展，洪福利表示將會持續讓更多NEST產品進入台灣市場，畢竟包含NEST Mini、NEST WiFi，以及NEST Hub Max在內產品都有台灣團隊參與製作，因此預期未來將會透過引進更多產品讓物聯網應用更為完整。

另外，洪福利更表示未來NEST台灣團隊將會把更多重心放在與在地合作夥伴溝通，並且讓更多在地廠商產品能順利與NEST產品串接，甚至能發揮更多在地化應用功能。

《原文刊登於合作媒體mashdigi，聯合新聞網獲授權轉載。》

品牌語言物聯網

楊又肇

聯合新聞網 (udn.com)數位頻道記者，同時身兼自由寫手與Mashdigi網站 (mashdigi.com)創辦者身分，平常喜歡電玩、科技類新品，以及軟體、網路相關內容，也喜歡隨手撰寫內容介紹新玩意。

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