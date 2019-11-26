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最新民調／總統三強對決 蔡賴配支持度、看好度都過半

聯合新聞網 vs.經濟日報強強聯手 搶攻智慧音箱多元內容服務

2019-11-26 12:09聯合新聞網 台北訊

隨著聲控智慧家庭裝置日趨普及，現在只需動口不動手就可以完成生活大小事，聯合新聞網（udn.com）和經濟日報( money.udn.com )為服務更多音頻使用者，把每天最即時新聞與財經動態，透過與智慧音箱產品的多元結合，今天（11/26） 也在 Google 所推出的智慧音箱 Nest Mini同步上線，消費者透過聲控就能快速收聽udn當天的重大新聞。

今天（11/26） 在 Google 所推出的智慧音箱 Nest Mini同步上...
今天（11/26） 在 Google 所推出的智慧音箱 Nest Mini同步上線，消費者透過聲控就能快速收聽聯合新聞網（udn.com）和經濟日報( money.dun.com )當天的重大新聞。
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最新一代的智慧音箱 Nest Mini 首度支援中文，聯合新聞網與經濟日報網也在其登台時，參與Nest Mini「說給你聽」聽新聞中文服務。透過Nest Mini智慧音箱，可隨時隨地掌握聯合新聞網與經濟日報即時新聞，內容包括國內外重大新聞及財經訊息、股市脈動、深度新聞與分析報導，眼球不必盯著跑，照樣耳聽八方，吸收無負擔。

為提供使用者更多元內容服務，除即時時聞外，針對關注國際新聞的使用者，聯合新聞網的轉角國際頻道( global.udn.com ) 也推出每周的重磅廣播，由編輯解析當周重大國際議題，目前已上架在蘋果智慧音響 HomePod，讓使用者接收資訊有更多選擇性。如果還沒選購智慧音箱的使用者也可透過Apple Podcast 、Pressplay、Soundon等平台免費下載收聽。

聯合新聞網的轉角國際頻道( global.udn.com ) 已上架在蘋果智慧音...
聯合新聞網的轉角國際頻道( global.udn.com ) 已上架在蘋果智慧音響 HomePod，讓使用者接收資訊有更多選擇性。
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