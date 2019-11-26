親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
數位焦點
通訊世界
社群網路
3C生活
軟體情報
科技娛樂
電玩電競

最新民調／總統三強對決 蔡賴配支持度、看好度都過半

首款NEST產品終於登台 NEST Mini迷你智慧喇叭串接更多在地服務

2019-11-26 12:08楊又肇

今年在紐約發表會上揭曉，並且確認將在台灣上市的NEST Mini，今日 (11/26)終於確認在台灣市場推出，並且由台灣大哥大成為獨家合作銷售通路，同時以新台幣1785元價格上市。此外，Google也確認台灣地區的Google Assistant數位助理服務將額外增加兩種全新聲音，並且能在NEST Mini上對應以中文語音進行互動。

分享

換上全新名稱的NEST Mini，是NEST團隊繼NEST Hub之後，再次推出的新款智慧喇叭產品，定位上確實延續原本Google Home Mini的設計，但在相同機身外觀技術上進行強化。

就目前Google旗下智慧喇叭產品，目前依然會以Google Home為中心，先前推出的NEST Hub與NEST Hub Max則是鎖定結合螢幕使用需求，此次推出的NEST Mini雖然與Google Home Mini有著相似外觀，但兩者仍會被視為不同獨立產品，尤其NEST Mini不僅提供更好音質表現，更可透過底部增加的掛孔設計固定在牆上使用。

分享

與Google Home Mini一樣，NEST Mini也同樣作為家中佈署於多數房間使用的喇叭設備，可搭配一組作為控制中心的Google Home，或是NEST Hub使用。而藉由超音波技術輔助，NEST Mini也能像NEST Hub能自動判斷使用者是否在附近，進而自動顯示當前音量指示燈號，甚至也能主動避開噪音，讓輸出聲音可以更容易被聽見。

硬體部分則是藉由運算效能提昇的處理器，對應高達每秒1兆位元 (TeraOPS)等級的邊緣運算效能，讓Google Assistant數位助理反應速度可提高3-10倍左右，另外也能支援音樂接續播放功能，如果家中同時架設多組NEST Mini，就能在下一台NEST Mini接續輸出前一台所播放音樂內容。

分享

NEST Mini在台僅推出粉炭白、石墨黑兩款配色，並未額外推出珊瑚橘 (Coral)，以及全新天空藍 (Sky)在內配色，機身材質則同樣採用回收塑膠製作，而電源連接部分也從原本micro USB更改為圓形插孔設計，同時也在收音部分額外增加一組遠距麥克風，藉此提昇收音品質。

除了目前已經與超過3500個品牌、合作3萬款以上智慧連網家電設備，Google也確認在台灣地區強化與大同在內品牌合作，讓更多台灣在地品牌也能加入與NEST Mini連動，而既有合作品牌如小米、LG、D-Link、Philips Hue等，同樣也會針對台灣在地使用需求進行強化。

此外，Google也確定將與更多台灣在地應用服務合作，其中包含台灣大哥大旗下MyMusic、民視新聞、TVBS、東森新聞、公視、聯合新聞網、經濟日報等服務內容，同時包含Spotify、Netflix、YouTube等線上服務。

先前在紐約發表會上展示的NEST Mini所有配色
先前在紐約發表會上展示的NEST Mini所有配色
分享

NEST Mini預計透過Google Play Store，以及台灣大哥大旗下通路、myfone購物、momo購物、凱擘大寬頻通路銷售，建議售價為新台幣1785元，分別推出粉炭白、石墨黑兩款配色。

分享

分享

分享

分享

《原文刊登於合作媒體mashdigi，聯合新聞網獲授權轉載。》

NEST智慧喇叭

楊又肇

聯合新聞網 (udn.com)數位頻道記者，同時身兼自由寫手與Mashdigi網站 (mashdigi.com)創辦者身分，平常喜歡電玩、科技類新品，以及軟體、網路相關內容，也喜歡隨手撰寫內容介紹新玩意。

更多數位新品、技術介紹與科技趨勢內容：https://mashdigi.com/

相關新聞

聯合新聞網 vs.經濟日報強強聯手 搶攻智慧音箱多元內容服務

2019-11-26 12:09

Google Nest Mini智慧音箱 台灣大獨家開賣

2019-11-26 10:13

AMD確定明年推64核心設計Ryzen Threadripper 3990X 還有機會再往上推？

2019-11-26 09:08

華為揭曉高階平板MatePad Pro 整體上還是脫離不了蘋果風格

2019-11-26 08:44

華為公布新款筆電MateBook D 同步推出與HomePod相似的Sound X

2019-11-26 08:25

挑戰蘋果iPad 華為發布MatePad Pro售價1.5萬元起

2019-11-25 18:06

充電順便練臂力 iPhone 11聰穎電池殼 多相機鍵更好拍

2019-11-25 17:32

Google確認 終止Android與Chromebook的雲端列印服務

2019-11-25 10:07

Apple Watch 將再進化！新專利顯示將支援 Face ID 功能、EMG 肌電圖等健康監測功能

2019-11-25 10:07

顧及使用體驗 微軟產品長證實Surface Earbuds延至明年春季推出

2019-11-24 10:11

同是H1晶片定位大不同？ 一次看懂蘋果三款真無線耳機

2019-11-23 21:21

NVIDIA有可能在Hopper顯示架構 導入多GPU模組封裝設計

2019-11-23 16:38

AMD推出首款7nm製程、RDNA顯示架構專業繪圖卡Radeon Pro W5700

2019-11-23 16:37

AMD預期在CES公布 支援光影追跡的RDNA 2顯示架構

2019-11-23 16:37

蘋果在iPhone 11系列電池護殼 添加獨立相機快門按鍵

2019-11-22 12:03

iPhone充電線壞了怎麼辦？ 果粉曝一招用了4年多

2019-11-21 11:34

大創39元學習鐘轉沒兩下就壞了 3D列印插梢零件修好它

2019-11-20 21:08

元太科技與RyPax Wing Fat合作打造以電子紙為設計的智慧藥盒

2019-11-20 10:53

小米開始預售6吋「小米多看電紙書」 售價約2600元

2019-11-19 20:10

華碩PK微星 電競迷選哪台？

2019-11-19 14:23

電競筆電 迎換機潮

2019-11-19 14:21

蘋果新款16吋MacBook Pro 換上舊款剪刀腳設計鍵盤

2019-11-19 08:56

對應更高畫質 VESA預期更多裝置將導入DisplayPort顯示介面

2019-11-19 08:45

NVIDIA讓Arm架構設計的HPC 也能藉由GPU加速

2019-11-19 08:43

採用Xe顯示架構 Intel宣布代號「Ponte Vecchio」的HPC、AI加速GPU設計

2019-11-19 08:07

新款機器狗aibo更新後 可以透過虛擬餅乾進行訓練

2019-11-18 14:02

iPhone爆史詩級漏洞 專家告訴你自保的四個好習慣

2019-11-18 11:40

蘋果高層表示 現階段不會推出「其他尺寸」MacBook筆電

2019-11-18 10:47

Razer更新Kraken Ultimate高階耳機 與入門款7.1聲道耳機

2019-11-18 10:46

華碩攜手Google打造全新AI Edge開發板套件

2019-11-17 11:12

華為將於11/25揭曉MatePad 外型可能與蘋果iPad Pro極為相似

2019-11-17 11:12

換上RDNA架構 AMD公佈新款16吋MacBook Pro搭載顯示卡細節

2019-11-16 08:25

Seagate推出全新PCIe Gen. 4規格SSD 對應AMD全新平台設計

2019-11-16 08:24

華為將於11/25揭曉MatePad 外型可能與蘋果iPad Pro極為相似

2019-11-16 08:24

微軟強調Surface產品帶動軟硬體整合效益 雙螢幕帶動更多工效率

2019-11-15 14:17

簡單玩／Surface Pro X銜接微軟與高通合作 對應更豐富常時連網體驗

2019-11-15 13:44

他的無線耳機定位「左耳台北右耳東京」 網友笑：臉是有多大？

2019-11-14 09:50

16吋MacBook Pro終於亮相！換上全新鍵盤、以工作站等級規格打造

2019-11-14 09:05

Intel打造第三代電腦視覺處理元件 進攻邊緣運算應用

2019-11-14 08:59
看更多

熱門文章

iPhone傳5G版記憶體升級 SE2版明年3月亮相

2019-11-25 14:02

挑戰蘋果iPad 華為發布MatePad Pro售價1.5萬元起

2019-11-25 18:06

Google Nest Mini智慧音箱 台灣大獨家開賣

2019-11-26 10:13

華為揭曉高階平板MatePad Pro 整體上還是脫離不了蘋果風格

2019-11-26 08:44

充電順便練臂力 iPhone 11聰穎電池殼 多相機鍵更好拍

2019-11-25 17:32

宏達電攻美國黑五商機 VIVE Pro最高限殺300美元

2019-11-26 09:18

報導指稱 微軟獲准繼續向華為提供Windows在內軟體產品

2019-11-26 08:38

Spotify明年3月將於「世界串流之都」舉辦實體音樂頒獎活動

2019-11-26 08:32

Intel宣布與聯發科合作PC使用5G連網晶片 Dell、HP將率先採用

2019-11-26 08:47

AMD確定明年推64核心設計Ryzen Threadripper 3990X 還有機會再往上推？

2019-11-26 09:08

聯合新聞網 vs.經濟日報強強聯手 搶攻智慧音箱多元內容服務

2019-11-26 12:09

華為公布新款筆電MateBook D 同步推出與HomePod相似的Sound X

2019-11-26 08:25

惠普再次以質疑無法籌集足夠資金為由 拒絕全錄收購提議

2019-11-26 08:36

首款NEST產品終於登台 NEST Mini迷你智慧喇叭串接更多在地服務

2019-11-26 12:08

亞馬遜計畫藉由拼多多平台 進攻中國二、三線城市網購商機

2019-11-26 08:32
看更多

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top