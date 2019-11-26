首款NEST產品終於登台 NEST Mini迷你智慧喇叭串接更多在地服務

今年在紐約發表會上揭曉，並且確認將在台灣上市的NEST Mini，今日 (11/26)終於確認在台灣市場推出，並且由台灣大哥大成為獨家合作銷售通路，同時以新台幣1785元價格上市。此外，Google也確認台灣地區的Google Assistant數位助理服務將額外增加兩種全新聲音，並且能在NEST Mini上對應以中文語音進行互動。

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換上全新名稱的NEST Mini，是NEST團隊繼NEST Hub之後，再次推出的新款智慧喇叭產品，定位上確實延續原本Google Home Mini的設計，但在相同機身外觀技術上進行強化。

就目前Google旗下智慧喇叭產品，目前依然會以Google Home為中心，先前推出的NEST Hub與NEST Hub Max則是鎖定結合螢幕使用需求，此次推出的NEST Mini雖然與Google Home Mini有著相似外觀，但兩者仍會被視為不同獨立產品，尤其NEST Mini不僅提供更好音質表現，更可透過底部增加的掛孔設計固定在牆上使用。

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與Google Home Mini一樣，NEST Mini也同樣作為家中佈署於多數房間使用的喇叭設備，可搭配一組作為控制中心的Google Home，或是NEST Hub使用。而藉由超音波技術輔助，NEST Mini也能像NEST Hub能自動判斷使用者是否在附近，進而自動顯示當前音量指示燈號，甚至也能主動避開噪音，讓輸出聲音可以更容易被聽見。

硬體部分則是藉由運算效能提昇的處理器，對應高達每秒1兆位元 (TeraOPS)等級的邊緣運算效能，讓Google Assistant數位助理反應速度可提高3-10倍左右，另外也能支援音樂接續播放功能，如果家中同時架設多組NEST Mini，就能在下一台NEST Mini接續輸出前一台所播放音樂內容。

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NEST Mini在台僅推出粉炭白、石墨黑兩款配色，並未額外推出珊瑚橘 (Coral)，以及全新天空藍 (Sky)在內配色，機身材質則同樣採用回收塑膠製作，而電源連接部分也從原本micro USB更改為圓形插孔設計，同時也在收音部分額外增加一組遠距麥克風，藉此提昇收音品質。

除了目前已經與超過3500個品牌、合作3萬款以上智慧連網家電設備，Google也確認在台灣地區強化與大同在內品牌合作，讓更多台灣在地品牌也能加入與NEST Mini連動，而既有合作品牌如小米、LG、D-Link、Philips Hue等，同樣也會針對台灣在地使用需求進行強化。

此外，Google也確定將與更多台灣在地應用服務合作，其中包含台灣大哥大旗下MyMusic、民視新聞、TVBS、東森新聞、公視、聯合新聞網、經濟日報等服務內容，同時包含Spotify、Netflix、YouTube等線上服務。

先前在紐約發表會上展示的NEST Mini所有配色 分享 facebook

NEST Mini預計透過Google Play Store，以及台灣大哥大旗下通路、myfone購物、momo購物、凱擘大寬頻通路銷售，建議售價為新台幣1785元，分別推出粉炭白、石墨黑兩款配色。

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《原文刊登於合作媒體mashdigi，聯合新聞網獲授權轉載。》