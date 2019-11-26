華為公布新款筆電MateBook D 同步推出與HomePod相似的Sound X

除了與iPad Pro有幾分相似的MatePad Pro，華為在此次上海發表會上同時也公布新款加入AMD處理器選項的筆電產品MateBook D系列，以及先前預告取得Devialet技術合作的全新喇叭產品Sound X。

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MateBook D系列將加入搭載AMD新款Ryzen 5處理器，或是Intel第10代Core i5、Core i7規格處理器，分別搭載1080P解析度的15吋或14吋螢幕設計，以及NVIDIA MX250獨立顯示卡，本身也支援65W USB-PD快充，另外也搭載微軟Windows 10作業系統與Office文書處理軟體，建議售價為人民幣3999元起跳。

而與Devialet技術合作的Sound X，則是以類似HomePod外型設計，但換上金屬光澤外觀，其中透過Devialet對稱式低音聲音技術，提供總計達108W輸出功率，其中重低音功率達60W的設計，並且透過稀土強磁、21mm音圈設計產生渾厚音場表現，本身也獲得Hi-Res高解析音質輸出認證，能以6組8W全頻喇叭以360度方位對外發聲。

另外，華為也強調Sound X將對應空間智慧感知功能，無論擺放在哪個角落都能呈現相同聲場效果，本身也支援將手機輕碰，即可將音樂傳遞至Sound X播放功能，而當有電話接入時也會自動暫停播放，或是透過手掌蓋住頂部靜音。

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Sound X也支援以兩組形式構成立體聲道，預計在11月25日開放預購，將在12月5日於中國市場上市，建議售價為人民幣1999元，並且將在12月底推出兩組一起購買的組合，建議售價則為人民幣3888元。

至於先前已經對外揭曉的華為智慧屏，此次也確認將於12月12日開放中國市場預購，預計在12月24日起開放銷售，建議售價則為人民幣12999元，分別推出摩卡金與星際黑兩款配色。

《原文刊登於合作媒體mashdigi，聯合新聞網獲授權轉載。》