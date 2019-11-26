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華為揭曉高階平板MatePad Pro 整體上還是脫離不了蘋果風格

2019-11-26 08:44楊又肇

日前多次預告後，華為終於正式宣佈推出新款針對進階使用需求打造的高階平板裝置MatePad Pro

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雖然整體外型確實與蘋果的iPad Pro設計幾乎一致，但MatePad Pro採用更窄化設計螢幕邊框，僅有4.9mm寬幅，同時採用螢幕開孔設計讓螢幕顯示佔比提升為90%。螢幕實際尺寸為10.8吋，解析度為2560 x 1600，並且支援540 nits亮度表現與DCI-P3色域顯示表現，而機身整體重量僅有460公克，最薄僅有7.2mm，電池容量則是7250mAh。

比較特別的是，MatePad Pro採用與Mate 30相同的皮革背蓋設計，分別提供綠色與橘色兩種款式設計，另外也提供一般金屬背蓋設計的黑色與白色款式。另外，為了避免窄邊框設計造成使用時的誤觸，華為也針對持握手勢作了調整，同時框體邊緣也與iPad Pro採平面設計不同，而是採用略帶圓弧線條設計。

不過，即便在一些設計上採用不同思維，但整體上仍脫離不少蘋果風格，使得MatePad Pro乍看之下仍與iPad Pro有幾分相似。

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硬體規格方面，MatePad Pro如消息指稱採用海思半導體Kirin 990處理器，並且提供6GB或8GB記憶體容量，以及128GB或256GB儲存容量設計，連網方式則區分一般Wi-Fi，以及支援4G LTE版本，至於5G連網版本則要等到明年才會推出。

其他部分則搭載Harman Kardon技術認證的4組擴音喇叭設計，並且配置5組陣列麥克風，最遠可對應5公尺內遠距離收音效果，本身則支援40W有線快充與15W無線充電，另外也同樣支援反向無線充電，藉此幫其他同樣支援無線充電的手機或耳機產品補充電力。

為了讓使用者有更好工作應用效率，華為也針對MatePad Pro提供磁吸式鍵盤與手寫筆設計，但整體設計仍與蘋果有幾分相似，其中手寫筆將對應4096階壓感識別，並且對應20毫秒延遲反應，本身同樣可吸附在平板上以無線充電方式供電，而鍵盤也同樣以無線充電方式供電運作，本身則同樣以藍牙方式連接使用，分別對應1.3mm鍵程，以及60度或70度的立架使用模式。

功能部分則對應左右分割螢幕顯示，並且可調整顯示比例，另外也支援將華為手機操作內容移至平板畫面操作，或是將平板存放文件以拖曳方式移到手機使用，手寫筆則支援螢幕關閉狀態下的速記功能，以及筆勢識別操作。

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不過，目前受限於中美貿易戰影響，MatePad Pro雖然維持搭載Android 10作業系統，並且搭載EMUI 10操作介面，但依然少了GMS服務支援，雖然現階段僅先針對中國境內市場銷售，但預期日後若要在海外市場銷售的話，恐怕也會面臨與Mate 30系列機種相同挑戰。

為了進一步強化MatePad Pro在工作上的應用，華為更與金山旗下WPS Office軟體合作，分別加入智慧投影片製作排版、投影片語音備註功能、智慧思維導圖，以及畫筆模式批注功能。

建議售價方面，一般金屬背蓋設計版本的MatePad Pro將以人民幣3299元起跳價格銷售，鍵盤配件則會以人民幣699元價格銷售，手寫筆價格則是人民幣499元，而皮革配蓋版本的MatePad Pro售價則分別是人民幣4999元與5999元，將會同時附上鍵盤與手寫筆配件。

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《原文刊登於合作媒體mashdigi，聯合新聞網獲授權轉載。》

華為平板

楊又肇

聯合新聞網 (udn.com)數位頻道記者，同時身兼自由寫手與Mashdigi網站 (mashdigi.com)創辦者身分，平常喜歡電玩、科技類新品，以及軟體、網路相關內容，也喜歡隨手撰寫內容介紹新玩意。

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