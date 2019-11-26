AMD確定明年推64核心設計Ryzen Threadripper 3990X 還有機會再往上推？

日前確認採16核心、32線程設計的Ryzen 9 3950X處理器，以及最高32核心、64線程設計的第三代Ryzen Threadripper處理器於11月25日上市消息後，AMD稍早除了進一步針對兩款處理器效能細節解禁之餘，更確認將會在2020年推出高達64核心、128線程設計的Ryzen Threadripper 3990X。

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處理器核心數量持續上推

由於採用等同EPYC伺服器等級處理器封裝架構設計，使得第三代Ryzen Threadripper處理器能以更多核心數量設計，除了目前推出採24核心、48線程設計的Ryzen Threadripper 3960X，以及採32核心、64線程設計的Ryzen Threadripper 3970X，AMD更準備在2020年推出高達64核心、128線程設計的Ryzen Threadripper 3990X，內建快取記憶體總容量達288MB，熱設計功耗則為280W。

同時，藉由此次換上全新TRX40平台與sTRX4針腳插座設計，藉此對應更高傳輸頻寬，同時支援最多四通道記憶體模組配置，單一插槽最高可安裝32GB記憶體模組，並且透過最多對應8組插槽擴充至256GB容量，另外更支援ECC同步校正。

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若以新一代Ryzen Threadripper設計開始導入EPYC伺服器等級處理器封裝架構設計來看，預期接下來配合製程持續縮減，並且進展至Zen 3架構的話，AMD將有機會順利推出核心數量高達128核心、256線程設計的新款Ryzen Threadripper處理器，並且持續落實多核運算模式對應創作者、資料研究運算需求，同時也預期可在每瓦運算效能表現有所提昇。

不過，未來在Ryzen Threadripper處理器是否會進展至128核心設計，實際上還是要先看EPYC系列伺服器處理器能否先實現採用更高核心數量。

而就先前AMD全球副總裁暨資料中心產品部門總經理Scott Aylor受訪時表示，不會一昧使CPU核心數量提昇，而是會在設計過程針對合作夥伴需求打造產品，同時配合軟體技術發揮更高整合運算效能。因此，AMD接下來的作法應該會設法讓64核心設計的處理器能以更低耗電、更穩定且有效率形式運作。

因此，要挑戰128核心設計的話，或許還要等到可能以5nm製程技術打造的Zen 4架構才有機會實現，畢竟除了電晶體密度、記憶體存取、I/O埠連接等設計平衡也很重要，而不是一昧以更小製程技術上推處理器核心數量。

導入EPYC伺服器處理器設計、7nm製程

此次推出的第三代Ryzen Threadripper處理器，得利於7nm製程設計的Zen 2架構，搭配更大快取記憶體設計，透過多核心設計對應高密度運算需求，藉此在3D渲染、內容編譯、影像最佳化，甚至即時8K畫質影片剪輯都能獲得更好流暢運算表現，甚至也能對應1440P畫質的3A等級遊戲執行效能提昇。

同時，AMD也表示與微軟深度合作，讓Windows 10作業系統能針對每一款更新的AMD處理器產品最佳化，使得此次推出的第三代Ryzen Threadripper處理器可在Windows 10環境有更好執行相容，以及運算提昇效果。

其餘部分則包含原生支援PCIe 4.0、更高傳輸頻寬，並且藉由動態記憶體子系統提昇運算效率。

而雖然整體電功耗表現仍比Intel高，但AMD強調旗下產品在每瓦效能表現更加突出，並且在電力使用效率提昇66%比例，在此次與Blur影像工作室合作電影《魔鬼終結者：黑暗宿命》後製處理中，AMD便強調藉由第三代Ryzen Threadripper處理器縮減不少工作處理時間，並且改變內容創作流程。

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與Intel各款處理器效能比較：

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《原文刊登於合作媒體mashdigi，聯合新聞網獲授權轉載。》