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Apple Watch 將再進化！新專利顯示將支援 Face ID 功能、EMG 肌電圖等健康監測功能

2019-11-25 10:07三嘻行動哇 Yipee!

Apple 蘋果公司新推出的 Apple Watch Series 5 最大特色是搭載隨顯 Retina 顯示器，能隨時看見時間和錶面。但 Apple 對手錶的期許並不止於此，據美國專利商標局最新授權的專利資料，Apple Watch 未來可能會支援 Face ID、搭載 EMG 肌電圖傳感器的錶帶，將會擁有更多健康監測功能。

據 Patently Apple 網站披露的專利編號 10478099 文件顯示， Apple Watch 手錶內將內嵌攝影鏡頭，可以拍攝照片和影片，也可能具有 Face ID 臉部辨識功能，同時專利還透露 Apple Watch 的鏡頭可以掃描 QR Code 和條碼。

不過，由於 Apple Watch 手錶體積小，若是要實際加入 Face ID 相機模組需要考驗設計團隊，而且使用效率與辨識速度也是一大考驗。

專利資料除了顯示 Apple Watch 手錶會搭載攝影鏡頭之外，還透露 Apple Watch 錶帶可能會加入 EMG 肌電圖傳感器，彈性錶帶會具有多種傳感器和電容。

此外，專利還提到 Apple Watch 將能水份檢測以及手腕的運動表現，搭配 EMG 肌電圖就能檢測測量肌肉活動狀況，反饋使用者在打高爾夫球、打棒球、網球…等運動時的數據。

只是…這一切都只是專利文件，想真正在 Apple Watch 上實現這些功能，還必須等設計團隊克服種種量產技術問題才有可能落實。

《原文刊登於合作媒體三嘻行動哇https://3c.yipee.cc/155523/，聯合新聞網獲授權轉載。》

圖片及資料來源：gizmodo

專利攝影

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