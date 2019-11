顧及使用體驗 微軟產品長證實Surface Earbuds延至明年春季推出

微軟原訂今年底推出的真無線耳機Surface Earbuds,稍早由微軟產品長Panos Panay證實將延後至2020年春季。

依照Panos Panay的說法,主要是為了更好使用體驗與產品品質,因此才延後至明年春季推出。不過,Panos Panay並未說明現行設計有哪些細節影響使用體驗。

相比其他真無線耳機,Surface Earbuds採用圓形外側造型,除了能夠喚醒使用Cortana數位助理服務,更可支援Microsoft Teams服務,並且支援Office 365、超過60國語言翻譯等功能,而操作介面主要透過圓形外側表面觸控,耳塞部分則採用貼近耳型設計,避免耳機在使用者配戴過程掉落。

Surface Earbuds同樣支援快速配對,並且支援不同裝置連接使用,甚至針對Spotify加入可透過在外側表面滑動、觸控控制音樂播放功能。至於電池續航表現方面,微軟表示搭配充電攜行盒使用的話,將可對應長達24小時使用時間,但未特別說明單純僅有耳機時的電池續航表現。

建議售價部分,Surface Earbuds將以249美元價格銷售,並且計畫在全球多個國家地區上市銷售。

Product-making is about the relentless pursuit to get all the details right, which takes time…sometimes more than we planned on. To ensure we deliver the best possible experience for you, our fans & customers, Surface Earbuds will now launch worldwide in Spring 2020 #Surface