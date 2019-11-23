同是H1晶片定位大不同？ 一次看懂蘋果三款真無線耳機

分享 facebook 今年是真無線耳機百花齊放的一年，光是 Apple 旗下真無線耳機成員就有三名，包含年中登場的二代 AirPods，隨後在暑假檔期上市的 Beats 品牌 Powerbeats Pro，以及今年十月無預警發表的進階款 AirPods Pro，三者之間本是同根生，特點看似大相逕庭，但定位卻清楚分明，面向這三款均搭載 H1 晶片的 Apple 體系真無線耳機選擇，相信許多讀者仍心存疑惑，彼此之間有何區別？而作為首款支援主動降噪和通透模式的 AirPods Pro，又具備哪些優勢和特點？以及最重要的選購採買建議都將一一解答。

獨享音樂世界！AirPods Pro 三大更新焦點

相比其它耳機單品，AirPods Pro 或許在音質表現上無法滿足音樂發燒友挑剔的雙耳，但單論配戴舒適度、連線穩定性、操作功能和耐用度等均十分到位，再拿它與自家體系真無線耳機進行縱向比較，不僅擁有大幅度進化，整體聆聽體驗也更勝一籌，以下筆者整理出三大 AirPods Pro 重點特色一一說明。

「主動式降噪」與「通透」模式切換

以往挑選主動式降噪耳機，消費者唯有全罩式和有線藍牙耳機兩種選擇，兩者在外出移動性或配戴自由度仍不敵真無線耳機來得便利，然而，日前 Sony 領先業界推出的 WF-1000XM3 真無線耳機，結合降噪技術和真無線兩大優勢，為真無線耳機市場帶來一片新藍海。

隨後甫上市的 AirPods Pro，同樣以支援「主動式降噪（Adaptive EQ）」與「通透(Transparency)」模式為主打，透過耳機外部的兩組麥克風來偵測周圍環境噪音，並發出相對應的抗噪波消抵背景雜音，搭配適應性等化功能，藉此自動調整出最佳音效，帶來相對寧靜的音樂聽感，同時有助於通話上的專注力。

此外，一般降噪耳機產品，通常也會搭配所謂「環境音」感知能力，對此 AirPods Pro 也不例外，並將其命名為「通透」模式，當你在聆聽音樂之餘，還能透過耳機柄上的力度感測器，來切換模式聽到周遭環境的聲音，即使不拿下耳機也能順利與他人對話。

▲ 蘋果雖然沒有為 AirPods Pro 推出專屬 App，不過當連接 iPhone 後仍可透過控制中心自由切換「降噪」或「通透」模式。

入耳式設計，隨附三尺寸耳塞套

相較於歷代的 AirPods 真無線耳機，蘋果除了搭載主動式降噪技術之外，為了加乘降噪效果，並隔絕外部噪音流入耳中，因此揮別一貫的半開放式耳塞設計，開創全新的輕巧入耳式耳塞，增添耳機與人耳之間的貼耳度與密合性，而且每只耳塞均附有三種不同大小的矽膠耳塞套，兼具柔軟與彈性，有效降低不適感和漏音情況。

▲ 為了提升降噪所需的密合度，AirPods Pro耳塞改以入耳式設計，並提供三種不同尺寸的耳套供替換，整顆耳機機身也不至於過大，長時間配戴依舊舒適。

IPX4 防潑水防汗能力

若要區隔早期真無線耳機產品，大致可歸類出以音質為號召，或以防水防汗性為主打，高音質聆聽體驗和機能性總是難以兩全，不過得利於硬體升級和新科技導入，這道分界點似乎也不再是絕對，舉 AirPods Pro 為例，蘋果首度為自家的耳機產品搭載防汗抗水能力，能夠因應運動健身情境使用，同時在降噪技術、獨家 H1 晶片處理器和特製的驅動單體協力下，仍保有不錯的音色。

▲ 對於熱愛運動的果粉來說，AirPods Pro 所擁有的防濺防汗能力是一大福音。

蘋果體系 TWS 三強鼎立，共通點有哪些？

細數現階段蘋果 TWS (True Wireless Stereo) 真無線藍牙耳機 ，從入門級別的 AirPods 系列、高階款 AirPods Pro，以及旗下 Beats 品牌所推出的 Powerbeats Pro，三者間明確對應著不同的市場定位，不過追根究柢、總歸是同門師兄弟的關係，在資源共享的立基點下，它們不僅與 Apple 生態系產品之間，擁有最完整的支援性，同時也都搭載蘋果最新 H1 晶片，而這顆晶片也為實際使用體驗迎來了顯著升級。

「嘿 Siri」聲控解放雙手

在蘋果 H1 晶片的助益下，一方面能為三款真無線耳機提供更穩定的連接效率，降低影像與音頻之間的延遲問題，二來能帶來低功耗和省電效果，再者，便是脫離 iPhone 喚醒 Siri，直接說聲「Hey，Siri」就能聲控完成某些生活場景下的操作，免除掏出手機的麻煩，舉例來說，當你在路跑時，可以請 Siri 播放一首激勵人心的歌曲、雙手提滿物品時，輕喚一聲 Siri 就能打電話，開車時還能讓 Siri 幫忙查詢路況，甚至能用 Siri 來控制 HomeKit 智慧家居產品，讓它幫你開燈等，雖然目前多數人仍未習慣在公共場合中喊出「Hey，Siri」，不過對於特定情況來說，確實是不可多得的便利功能。

▲ 直接說「Hey，Siri」就能快速喚醒 Siri，並實現接聽/撥打電話、控制多媒體或捷徑等功能。

一人播歌，兩部耳機同享

對筆者而言，「共享音訊」是三款耳機最大亮點，簡單來說，當近距離將兩部 AirPods 或 Powerbeats Pro 於同一支 iPhone 上配對，即可同步聆聽相同的音訊內容，不過前提是，該手機作業系統需搭載 iOS 13 版本以上，且必須是 iPhone 8 或後繼機種才支援，日後出遊時，不論你戴著 AirPods 或 Powerbeats Pro、而你的朋友或伴侶戴著支援此功能的耳機，便能共賞相同歌曲或觀賞影片，實用性滿分。

▲ 先將一對 AirPods 連上 iPhone 後，接著開啟控制中心的 Airplay「分享音訊」功能，同時將另一台 AirPods 或 Beats 無線耳機靠近、完成配對即可。

人性化配對與入耳監測

每當拿到真無線藍牙耳機後，第一件事無非是與手機完成配對，根據筆者長時間評測真無線耳機的經驗，單論藍牙配對操作，便曾碰過不直覺的操控設計或卡關情況，而且不佔少數，反觀，Apple體系真無線耳機與 iPhone 手機連線過程就順暢許多，初次完成手動連線後，日後只要掀開充電盒蓋子，靠近 iPhone 馬上就能自動連結。另一方面， AirPods、AirPods Pro 和 Powerbeats Pro 皆提供了入耳監測功能，摘下耳機後音樂會自動暫停，重新戴上耳機則繼續播放，相當人性化。

▲ 初次配對時，只需開啟充電盒並靠近 iPhone，待跳出提示視窗後，點擊「連線」並依照指示壓住充電盒按鈕即可，往後只消打開充電盒便會自動連結。

半開放、入耳與耳掛，三者配戴方式不一

介紹完三款搭載 H1 晶片的真無線耳機共通特點之後，接下來，將一一解析它們的不同之處，開宗明義從外型看起。AirPods 2、AirPods Pro 和 Powerbeats Pro 三者間在耳機本體差易是顯而易見的，以體積大小來說，Powerbeats Pro 居冠、AirPods 2 次之，配戴舒適度和穩定性各有千秋，主要仍回歸個人感受，至於配色選擇方面，AirPods 2 和 AirPods Pro 維持單一白色系，Powerbeats Pro 則提供了黑、白、藍、綠四種配色。

耳塞設計大不相同

以耳機本體的外型說起，第一眼便能看出三款真無線耳機的差異，AirPods 2 基本上維持 Apple 耳機多數採用的半開放式耳塞，雖然沒有提供額外的耳塞套，不過是通規設計，幾乎適用任何耳朵大小，這對於配戴入耳式耳機易感擠壓不適的使用者來說，半開放式耳塞設計相對是一個合適選擇。

▲ 雖然同是搭載 H1 晶片，不過針對耳塞本體造型卻不盡相同，讓使用者依據各自喜好、需求挑選。

而令人眼睛為之一亮的是，AirPods Pro 捨棄以往的淺耳式配戴打造，改以入耳式強化耳機與耳道間的貼合度，藉此隔絕外部噪音，同時也隨盒提供三種尺寸的矽膠耳塞套，確保舒適性，而當把 AirPods 2 與 AirPods Pro 並排放置後，Pro 體積顯得更短、但耳塞部位卻更深更寬，5.4g 重量也比 AirPods 2 的 4g 稍重一些。

不同於 AirPods 2 和 AirPods Pro，Powerbeats Pro 採行入耳式耳塞+耳掛式設計，在上市之初，可說是填補了 AirPods 在運動領域的空缺，從事運動時，能比其它兩款提供更大的安全感和穩固性，並比 Pro 多附一組耳塞套，不過凡事利弊相生，對於眼鏡族而言，耳掛的存在或多或少會形成干擾。

AirPods Pro 聆聽體驗最出色

筆者根據配戴舒適度、實際試聽體驗，以及耳機本身對噪音的隔絕力強弱，為 AirPods 2、AirPods Pro 和 Powerbeats Pro 進行綜合評比，並給出 AirPods Pro 最高評價，主要原因如前頁所述，AirPods Pro 內建的主動降噪技術，能透過外向、內向兩組麥克風陣列，在通勤時阻隔外在環境音，帶來更沉浸的聽感，值得一提的是，Pro 在音頻調校性能也比先前 AirPods 出色許多。

▲ AirPods Pro 內建特製的低失真驅動單元等元件，更設有適應性等化提升音質，搭配入耳耳塞、主動式降噪雙重輔助，在嘈雜環境下，依舊可享受舒適愉快的音樂時光。

然而，在另外沒有放入「抗噪」功能的 AirPods 2 和 Powerbeats Pro 之中，後者聆聽品質略勝一籌，畢竟入耳式的貼合程度並非淺耳式 AirPods 2 可企及，再加上 Powerbeats Pro 配備全新設計的單元，並加入一個鋁質保護結構，減少失真的同時也因擴大腔體空間，相對能得到更好的揚聲表現。

電池時效、快充能力各不相同

對於一位重度真無線藍牙耳機的使用者來說，耳機在單次滿電下所能提供的聆聽時長，也是影響日常使用體驗的重要因素，早年真無線耳機橫空出世時，耳機本體充飽一次電，所能支撐的播放時間約落在 5 小時內，近年隨著藍牙晶片進化及處理器升級，低功耗與省電科技助益下，延長了聆聽與通話續航力，另外，除了耳機本身的電力外，真無線耳機所附的充電盒電池容量大小、可為耳機額外提供多少電量，都是各廠與消費者關注的議題。

Powerbeats Pro 可聽更久

以性能表現角度切入，三組耳機同時配備蘋果的 H1 晶片，對應續航表現均帶來省電幫助，雖然蘋果官方標榜，搭配充電盒後三款皆可帶來 24 小時以上的使用時間，不過鑒於三者在腔體空間和電池容量大小等硬體配置的差異，單次聆聽時間仍有高低之分，當中，Powerbeats Pro 在單次滿電下擁有最長 9 小時聆聽時間，比起 AirPods 2 的 5 小時音樂播放足足多出了 4 小時，而 AirPods Pro 在關閉主動式降噪模式時擁有與 AirPods 2 相同的電量，但當執行降噪和通透功能時，單次聆聽時間則僅有 4.5 小時。

▲ 兩款 AirPods 系列充電盒維持小而美的設計風格，惟 AirPods Pro 外型較二代 AirPods 往橫向、扁平發展；至於 Powerbeats Pro 充電盒則相當於女性粉餅盒大小，三款皆可透過盒外 LED 燈號判斷電力狀態。

搭載閃充、無線充電技術

每當談到真無線耳機的電力備載速度，那麼與快充技術托不了干係，在充電 15 分鐘的先決條件下，Powerbeats Pro 因應 Fast Fuel 閃充技術的幫助，可獲得 4.5 個小時播放能力，對比 AirPods Pro 與 AirPods 2 提供的 3 小時聆聽時間，Powerbeats Pro 在本就優於其它兩款 AirPods 續航表現的情況下，高效率的電力回充可說是如虎添翼、更具競爭力。

不過針對充電盒部分，Powerbeats Pro 為了塞入更大容量電池且受限於耳塞所用的掛耳式設計，無論是耳塞或充電盒都大上不少，外出攜帶時較無法隨性塞入口袋，而二代 AirPods 和 Pro 充電盒除了輕巧之外，還具備無線充線的優勢，擺放至 Qi 無線充電盤上即可進行電力補給。

▲ 兩組 AirPods 系列耳機所搭配的充電盒，均可透過 Qi 相容的充電板進行無線充電。

▲ 令人驚喜的是，這次 AirPods Pro 隨附一條 Type-C to Lightning 充電線，不單可用在 AirPods 上充電，要配合 Mac 電腦或支援 USB-C PD 的充電器也方便許多。

三組耳機、三種操控方式

雖然 AirPods Pro、AirPods 2 和 Powerbeats Pro 都能在聲控「Hey，Siri」的輔助下，免持完成多媒體、接掛電話或資訊查詢等大部分操作，但部分使用者礙於公眾場合下，不便對著 Siri 發號施令，這時就需要回歸手動操作，有趣的是，三組蘋果體系 TWS 耳機採用全然不同的操控設計，初次使用時需要稍微記憶、日後熟悉即可，整體並無難度。

實體、觸控與力度操作

對於習慣手動操控真無線耳機的人士，Powerbeats Pro 兩只耳機皆提供反饋感最顯著的實體按鍵，包含主體頂部的音量鍵，以及 b Logo 上作為播放/暫停和接/掛電話的主功能鍵，讓使用者可以精準地控制音樂。

AirPods 2 則同樣在耳機柄配置虛擬觸控鍵，自訂雙擊後執行停/放音訊或跳至下一首曲目；至於AirPods Pro 則取代 AirPods 輕觸外側的操作方式，在兩只耳機的桿身下方多出凹形切割，作為力度感應按鍵，藉由不同的按壓次數控制暫停/播放或快/倒轉，長按力度感測鍵還能切換「噪降」、「關閉」與「通透」模式，亦可在手機控制中心來回更換模式，操作上還算直覺順手。

▲ AirPods 2 同樣採行耳機柄上方的雙擊控控方式。

▲ AirPods Pro 桿身下方則配有力度感測器，透過按壓實現不同操作。

小結：哪一副真無線耳機最適合你？

總結以上重點，如果讀者正考慮添購一部蘋果體系的真無線耳機，那麼不妨評估個人需求，並參照文中論述到的產品特點加以篩選，在此，筆者也簡單歸納出三組耳機個別的定位。

首先，Powerbeats Pro 適合熱愛運動的果粉使用，穩固的耳掛設計、9 小時續航力及防濺防汗的機能表現，可確保從事室內健身或戶外馬拉松的過程中，享盡不斷電的音樂饗宴和免除汗水侵蝕的耐用疑慮，牢牢配戴的掛耳設計，動靜之間更有安全感。

另外，筆者也建議通勤族或商務人士直接入手 AirPods Pro，無論出差搭乘飛機或上下班捷運路程，只要開啟主動式降噪與通透模式，就能有感消抵大部分環境噪音，搭配升級的驅動元件和擴大的麥克風網狀聲孔，不僅聽感更優，通話清晰度也同步提升；最後，針對不要求高音質或預算有限的學生族群，純粹想入手一款蘋果體系 TWS，那麼 AirPods 2 將是最佳選擇，除了享有 H1 晶片帶來的新功能和性能優化外，同時也可獲得與 Apple 裝置間的最高相容性。

《原文刊登於合作媒體T客邦，聯合新聞網獲授權轉載。》