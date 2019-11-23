AMD預期在CES公布 支援光影追跡的RDNA 2顯示架構

雖然強調藉由製程縮減、GPU運算效能即可對應充足的即時光影追跡效果，但AMD先前仍透露將會在下一款顯示架構設計加入支援即時光影追跡。而相關消息則是指出，AMD將會在接下來的CES 2020期間揭曉原生支援即時光影追跡設計的RDNA 2顯示架構。

分享 facebook

相比今年正式宣佈以台積電7nm製程打造的RDNA顯示架構，仍無法原生對應即時光影追跡效果的情況，藉由7nm+製程打造的RDNA 2顯示架構，預期將會原生整合即時光影追跡效果，同時也將藉由製程最佳化使顯示效能提昇。

而從先前微軟、Sony均強調下一款遊戲主機對應即時光影追跡效果來看，意味將會採用RDNA 2顯示架構，同時也預期會採用7nm+製程設計的Zen 3架構處理器，藉此對應更高運算效能。

若AMD選擇在明年CES 2020期間宣布推出RDNA 2顯示架構，同時也預告採用7nm+製程設計的Zen 3架構處理器產品，意味接下來將選在今年Computex 2020期間揭曉實際應用新架構設計產品，同時也預期會在明年的E3 2020公布更多資訊，其中包含預計應用在下一款遊戲主機的產品設計。

分享 facebook

《原文刊登於合作媒體mashdigi，聯合新聞網獲授權轉載。》