AMD推出首款7nm製程、RDNA顯示架構專業繪圖卡Radeon Pro W5700

AMD宣布推出旗下首款以7nm製程、RDNA顯示架構打造的專業繪圖卡Radeon Pro W5700，並且鎖定NVIDIA推出的Quadro RTX 4000作為競爭對手。

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Radeon Pro W5700基本上可視為消費級顯示卡Radeon RX5700強化版本，並且針對工作站使用需求打造，主要可應用在專業CAD繪製，以及虛擬實境內容製作或專業設計運算需求。而藉由台積電7nm製程設計，更比Quadro RTX 4000減少約18%電力損耗，同時依照Specviewperf 13 Benchmark測試數據更顯示可降低5.6倍的CPU存取負載。

硬體設計部分，Radeon Pro W5700採用36組CU、2304組流處理器，配置6GB GDDR6顯示記憶體，而安裝介面則同樣採用PCIe 4.0 x 16設計，在FP32運算模式下的效能表現為8.89 TFLOPS，在FP64運算模式下的效能表現則可達556 GFLOPS。

另外，連接埠則搭載5組mini DisplayPort，另外也包含一組以USB-C為設計的連接埠，預期支援VirtualLink連接規範，藉此對應虛擬實境頭戴裝置設計內容。

《原文刊登於合作媒體mashdigi，聯合新聞網獲授權轉載。》