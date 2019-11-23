親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
數位焦點
通訊世界
社群網路
3C生活
軟體情報
科技娛樂
電玩電競

金馬紅毯／LIVE直播！ 星光大道紅毯男神女神齊聚超吸睛

中國間諜爆料 總統府：國安單位已有所掌握

NVIDIA有可能在Hopper顯示架構 導入多GPU模組封裝設計

2019-11-23 16:38楊又肇

Turing顯示架構之後的Ampère顯示架構可能選在明年揭曉之餘，相關消息透露NVIDIA接下來計畫以Hopper作為後續顯示架構代稱。

分享

其實在NVIDIA先前對外販售的T恤中，就已經透露接下來預計採用的各個科學家名字代稱，包含目前推行的Turing顯示架構，以及可能明年推出的Ampère顯示架構，而近期傳出的Hopper也預期會是NVIDIA接下來準備推出顯示架構代稱。

Hopper顯示架構是以美國電腦科學家Grace Hopper為稱，而Grace Hopper過去曾在二次世界大戰期間，針對美國海軍開發的Mark I火力控制電腦進行編程，並且建立世界第一個機器語言編譯團隊，同時也讓COBOL成為世界最早，同時也是目前使用時間最長的高階電腦編成語言之一。

因此在Hopper顯示架構中，NVIDIA預期會採用多組GPU封裝設計，透過多晶片模組 (MCM,Multi Chip Module)封裝模式，將原本單一晶片設計的GPU拆分為多個模組，藉此改善晶片製程技術下探時所伴隨量率問題，同時也能讓生產效率提昇，並且帶來更高多工與運算資源分配效能，另外也能減少資料處理過程取用CPU運算資源比例。

另外，從NVIDIA稍早提出MAGNUM IO (萬用IO)設計，讓多組GPU彼此溝通、資料運算效率提昇，預期在Hopper顯示架構也會看見此類應用，讓封裝內的多組GPU能以更高效率溝通，並且完成數據運算處理。

目前還無法確認NVIDIA預期何時對外公布Hopper顯示架構資訊，但預期會等到Ampère顯示架構對外揭曉後，才會有進一步的消息確認。

《原文刊登於合作媒體mashdigi，聯合新聞網獲授權轉載。》

語言

楊又肇

聯合新聞網 (udn.com)數位頻道記者，同時身兼自由寫手與Mashdigi網站 (mashdigi.com)創辦者身分，平常喜歡電玩、科技類新品，以及軟體、網路相關內容，也喜歡隨手撰寫內容介紹新玩意。

更多數位新品、技術介紹與科技趨勢內容：https://mashdigi.com/

相關新聞

AMD推出首款7nm製程、RDNA顯示架構專業繪圖卡Radeon Pro W5700

2019-11-23 16:37

AMD預期在CES公布 支援光影追跡的RDNA 2顯示架構

2019-11-23 16:37

蘋果在iPhone 11系列電池護殼 添加獨立相機快門按鍵

2019-11-22 12:03

iPhone充電線壞了怎麼辦？ 果粉曝一招用了4年多

2019-11-21 11:34

大創39元學習鐘轉沒兩下就壞了 3D列印插梢零件修好它

2019-11-20 21:08

元太科技與RyPax Wing Fat合作打造以電子紙為設計的智慧藥盒

2019-11-20 10:53

小米開始預售6吋「小米多看電紙書」 售價約2600元

2019-11-19 20:10

華碩PK微星 電競迷選哪台？

2019-11-19 14:23

電競筆電 迎換機潮

2019-11-19 14:21

蘋果新款16吋MacBook Pro 換上舊款剪刀腳設計鍵盤

2019-11-19 08:56

對應更高畫質 VESA預期更多裝置將導入DisplayPort顯示介面

2019-11-19 08:45

NVIDIA讓Arm架構設計的HPC 也能藉由GPU加速

2019-11-19 08:43

採用Xe顯示架構 Intel宣布代號「Ponte Vecchio」的HPC、AI加速GPU設計

2019-11-19 08:07

新款機器狗aibo更新後 可以透過虛擬餅乾進行訓練

2019-11-18 14:02

iPhone爆史詩級漏洞 專家告訴你自保的四個好習慣

2019-11-18 11:40

蘋果高層表示 現階段不會推出「其他尺寸」MacBook筆電

2019-11-18 10:47

Razer更新Kraken Ultimate高階耳機 與入門款7.1聲道耳機

2019-11-18 10:46

華碩攜手Google打造全新AI Edge開發板套件

2019-11-17 11:12

華為將於11/25揭曉MatePad 外型可能與蘋果iPad Pro極為相似

2019-11-17 11:12

換上RDNA架構 AMD公佈新款16吋MacBook Pro搭載顯示卡細節

2019-11-16 08:25

Seagate推出全新PCIe Gen. 4規格SSD 對應AMD全新平台設計

2019-11-16 08:24

華為將於11/25揭曉MatePad 外型可能與蘋果iPad Pro極為相似

2019-11-16 08:24

微軟強調Surface產品帶動軟硬體整合效益 雙螢幕帶動更多工效率

2019-11-15 14:17

簡單玩／Surface Pro X銜接微軟與高通合作 對應更豐富常時連網體驗

2019-11-15 13:44

他的無線耳機定位「左耳台北右耳東京」 網友笑：臉是有多大？

2019-11-14 09:50

16吋MacBook Pro終於亮相！換上全新鍵盤、以工作站等級規格打造

2019-11-14 09:05

Intel打造第三代電腦視覺處理元件 進攻邊緣運算應用

2019-11-14 08:59

以美規任天堂紅白機控制器為概念 8位堂推出獨特滑鼠配件

2019-11-14 08:58

蘋果確認全新Mac Pro 以及Pro Display XDR顯示器將於12月推出

2019-11-14 08:46

16吋MacBook Pro來了！剪刀式鍵盤更好打 效能提升80%

2019-11-13 23:20

蘋果發表16吋Macbook Pro 起價77,900元

2019-11-13 22:37

IBM實證：用Mac的員工效率更高、業績更好 連離職率也低了

2019-11-13 20:47

未來科技展亮點搶先看 智慧隱形眼鏡技術領先Google

2019-11-13 13:15

蘋果擴增時鏡頭戴裝置預計2022年問世 眼鏡款式則要等到2023年

2019-11-13 08:19

明年推出的新款iPad Pro 將比iPhone更快導入全新AR應用

2019-11-13 07:57

PhoneBook可在連接手機後 運作雲端串流版Windows作業系統

2019-11-13 07:53

MacBook Pro最快今發布更新款 川普傳將參訪蘋果在美工廠

2019-11-13 07:51

Sony h.ear無線藍牙耳罩式耳機 新上市

2019-11-12 12:55

夏普攜手NHK打造30吋、4K解析度的螢幕可捲曲收納電視

2019-11-12 09:21
看更多

熱門文章

快更新你的Android！駭客能侵入偷拍、偷錄影

2019-11-22 18:16

這些天 我與折疊手機朝夕相處

2019-11-22 20:15

美國新創告訴你 企業採用「書面面試」的好處

2019-11-22 21:38

具明顯線條感 Tesla像裝甲車般的輕便貨卡電動車Cybertruck亮相

2019-11-23 16:39

Tesla輕便貨卡電動車隱藏彩蛋 就是車上的四輪越野車

2019-11-23 16:39

OPPO確定12月揭曉Reno 3 率先搭載ColorOS 7與S735處理器

2019-11-23 16:36

NVIDIA有可能在Hopper顯示架構 導入多GPU模組封裝設計

2019-11-23 16:38

AMD推出首款7nm製程、RDNA顯示架構專業繪圖卡Radeon Pro W5700

2019-11-23 16:37

AMD預期在CES公布 支援光影追跡的RDNA 2顯示架構

2019-11-23 16:37
看更多

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top