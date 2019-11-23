NVIDIA有可能在Hopper顯示架構 導入多GPU模組封裝設計

在Turing顯示架構之後的Ampère顯示架構可能選在明年揭曉之餘，相關消息透露NVIDIA接下來計畫以Hopper作為後續顯示架構代稱。

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其實在NVIDIA先前對外販售的T恤中，就已經透露接下來預計採用的各個科學家名字代稱，包含目前推行的Turing顯示架構，以及可能明年推出的Ampère顯示架構，而近期傳出的Hopper也預期會是NVIDIA接下來準備推出顯示架構代稱。

Hopper顯示架構是以美國電腦科學家Grace Hopper為稱，而Grace Hopper過去曾在二次世界大戰期間，針對美國海軍開發的Mark I火力控制電腦進行編程，並且建立世界第一個機器語言編譯團隊，同時也讓COBOL成為世界最早，同時也是目前使用時間最長的高階電腦編成語言之一。

因此在Hopper顯示架構中，NVIDIA預期會採用多組GPU封裝設計，透過多晶片模組 (MCM,Multi Chip Module)封裝模式，將原本單一晶片設計的GPU拆分為多個模組，藉此改善晶片製程技術下探時所伴隨量率問題，同時也能讓生產效率提昇，並且帶來更高多工與運算資源分配效能，另外也能減少資料處理過程取用CPU運算資源比例。

另外，從NVIDIA稍早提出MAGNUM IO (萬用IO)設計，讓多組GPU彼此溝通、資料運算效率提昇，預期在Hopper顯示架構也會看見此類應用，讓封裝內的多組GPU能以更高效率溝通，並且完成數據運算處理。

目前還無法確認NVIDIA預期何時對外公布Hopper顯示架構資訊，但預期會等到Ampère顯示架構對外揭曉後，才會有進一步的消息確認。

《原文刊登於合作媒體mashdigi，聯合新聞網獲授權轉載。》