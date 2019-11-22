蘋果在iPhone 11系列電池護殼 添加獨立相機快門按鍵

蘋果稍早宣布推出對應iPhone 11，以及iPhone 11 Pro與iPhone 11 Pro Max的聰穎電池護殼，除了保留較大的主相機鏡頭開孔，其餘設計大致上與先前推出的聰穎電池護殼相同，並且支援無線充電功能。但另一個不同地方，則是在側面下緣增加一組獨立相機快門按鍵，讓手機無論是否處於解鎖狀態都能快速啟動相機拍攝功能。

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新款聰穎電池護殼外層一樣採用矽膠材質打造，並且在內層鋪上柔軟細質纖維，確保手機本身不會被刮傷。而對應iPhone 11 Pro Max的聰穎電池護殼，更標榜可額外提供50%電量，讓使用者能對應更長手機使用時間，從時此次也加入支援USB-PD快充，讓保護殼能以更高效率充電。

而此次在新款聰穎電池護殼側面增加的獨立相機快門按鍵，主要是透過內側底部Lightning與手機連動，當手機處於解鎖或上鎖情況，都能透過此按鍵快速啟動相機功能。

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在蘋果正式將獨立相機快門按鍵功能放進保護殼配件，或許意味接下來會有更多保護殼配件廠商跟進此項設計，而非僅以機械結構方式，或是透過藍牙連接方式啟動iPhone相機快門。

目前新款聰穎電池護殼已經在蘋果官網上架，台灣地區建議售價為新台幣4290元，分別區分粉沙色、白色與黑色三種配色選項，但iPhone 11僅提供白色與黑色兩種配色選項。

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《原文刊登於合作媒體mashdigi，聯合新聞網獲授權轉載。》