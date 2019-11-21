iPhone充電線壞了怎麼辦？ 果粉曝一招用了4年多

2019-11-21 11:34 聯合新聞網 綜合報導



一名網友的iPhone充電線用了4年多才壞，讓他很捨不得。 圖／翻攝自爆怨公社 分享 facebook 手機已成為現代人不可或缺的必需品之一，要讓手機隨時保持正常功能，充電線是重要配件中的一項，但充電線是消耗品，許多人最多使用個1、2年就損壞了，但有名網友的充電線卻用到4年多才汰換，他把照片PO上網後引來其他鄉民的討論，許多人都嘆為觀止。

原PO在臉書「爆怨公社」貼出一張iPhone充電線的照片，只見這條充電線有些泛黃，接頭處出現裂痕，電線也凹折外露，看起來的確不堪使用。原PO說這條原廠充電線從他的iPhone 6用到iPhone 8，用了4年多，如今損壞擔心會電線走火，雖然捨不得但也只能汰換丟棄，並且把iPhone 8的原廠線拿出來用。

原PO說他起先只是想看看充電線能用多久，沒想到一用就用了4年多，他的貼文引來網友們的熱議，「一條線用4年竟然還被嫌不耐用」、「它不壞的話，你是打算用40年嗎？」、「你怎會有原廠線等於耐用的錯覺」、「我的用了四年⋯依然頭好壯壯」、「你知道這4年我換幾百條了嗎？」、「為什麼我的I 7+充電線不到一年就壞了」、「我上次睡覺被iPhone線燙到過，棉被直接燒出一個小洞」、「不要折到，不要插著用手機，我iPhone 6原廠線到現在還沒壞，4年夠本了啦」。

還有網友分享解決方法，「電火布包一包就可以用了，裂掉地方拿錫焊融化黏合即可」、「用貼布西魯和白膠纏起來就可以撐很久，我的iPhone 5線還在使用中」、「以前都傻傻的買原廠，有孩子後充電線像用吃的一樣，後來直接上網買副廠的壞掉也不心疼」、「熱縮套便宜好用」、「充電線的兩端包覆著『熱縮套』，我iPhone 6的線用了4年多」、「我把我用2年的線重新焊接好，上膠上熱縮套管，現在很堅固，我估計再3年沒問題」。