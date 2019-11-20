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大創39元學習鐘轉沒兩下就壞了 3D列印插梢零件修好它

2019-11-20 21:08梅問題

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最近梅干嫂在大創，花了39元買了一個學習鐘給小梅干，練習看時鐘，但小梅干才轉沒二下，那時鐘指針中間的插梢就掉了出來，由於是木製品，梅干想說那就把它黏回去就好，但因為那接觸面實在太少了，因此黏完後，轉沒二下又掉了出來。

最後梅干就想說，那就用3D印表機，來印個插梢試試看，由於這個插梢有點小只有5mm，但沒想到UP!Mimi2不但印的出來，且中間還有個2mm的插梢洞，也能完全的組合在一起，讓梅干真的感到很驚訝！且無論是精細度竟還是公差，竟然都超準確的，就這樣就把小梅干的學習鐘給修好啦！

Step1

就這個學習鐘，轉沒二下就解體了。

Step2

重點就在於，插梢與板子的接觸實在太小了，因此再怎黏也沒啥幫助。

Step3

所以梅干就簡單的畫了一組插梢並列印。

Step4

由於這個物件相當小，因此一下就列印完了。

Step5

真的讓梅干很驚豔，列印出來不但沒變形，且孔位也很準，雖然公差是0.2mm，但為了保險起見，梅干則抓0.3mm。

Step6

接著用電鑽，先把插梢的地方鑽透。

Step7

將剛印好的插梢，把分針與時針穿過後，再插入中間的孔中。

Step8

真的超密合的，接著再把後方的擋片，再插入插梢的孔中。

Step9

完全密合，免上膠就可將插梢固定在一起。

Step10

翻到前方，鏘～鏘～無論再怎轉，終於不會再結體了，同時也讓梅干對UP!Mimi2的列印精細度相當滿意。

《原文刊登於梅問題教學網，由梅干撰寫，聯合新聞網獲權轉載。》

梅問題

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