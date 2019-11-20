大創39元學習鐘轉沒兩下就壞了 3D列印插梢零件修好它

分享 facebook 最近梅干嫂在大創，花了39元買了一個學習鐘給小梅干，練習看時鐘，但小梅干才轉沒二下，那時鐘指針中間的插梢就掉了出來，由於是木製品，梅干想說那就把它黏回去就好，但因為那接觸面實在太少了，因此黏完後，轉沒二下又掉了出來。

最後梅干就想說，那就用3D印表機，來印個插梢試試看，由於這個插梢有點小只有5mm，但沒想到UP!Mimi2不但印的出來，且中間還有個2mm的插梢洞，也能完全的組合在一起，讓梅干真的感到很驚訝！且無論是精細度竟還是公差，竟然都超準確的，就這樣就把小梅干的學習鐘給修好啦！

VVIP 會員限定！ 免費使用活動金幣灌溉優質新聞，抽 iPhone 11、仟元現金。 贊助好新聞 使用活動金幣灌溉優質新聞， 如何使用金幣灌溉新聞 剩餘的活動金幣 枚 免費活動金幣僅能作為灌溉新聞使用，不能折現、亦不能另作其他用途。參與贊助後，可以參加活動抽獎，並成為 udn 產品的搶先使用者。 贊助好新聞 如何使用金幣灌溉新聞 × ■ 活動時間 2019年10月21日 - 2019年11月20日 ■ 活動辦法 活動期間您可獲得活動金幣 3,000 枚，當您看到優質新聞，即可點按文章中的「贊助好新聞」按鈕贊助該篇文章，且可隨時至會員中心查詢目前金幣的使用狀況。 ■ 贊助說明 聯合新聞網與經濟日報合計，共有 3,000 枚金幣。

每篇文章僅能贊助一次，每次扣 10 枚金幣。

不限一天能贊助幾篇文章。(可一天把3,000枚金幣發完，亦可一天發100枚、 分30天把金幣發完)

越多天登入贊助，中獎機率越高。(一天把3,000枚金幣發完，同等有一次抽 獎機會，分30天把金幣發完，同等有30次抽獎)

活動金幣僅能作為灌溉新聞使用，不能折現、亦不能另作其他用途；活動結束後系統將自動回收金幣並關閉該功能。

參與灌溉新聞後，可以參加活動抽獎，並成為 udn 產品的搶先使用者。 ■ 活動贈品 協助獎：U利點數 200 元， 500 位

灌溉獎：現金獎 5000 元，共 20 位

成長獎：iPhone 11 (64G)，共 2 位 活動結束後，將由系統抽出得獎者，於 11/30 前公佈得獎名單，並以 e-mail 方式通知得獎者領獎。 中獎名單 個資聲明 注意事項 × 恭喜您獲得活動金幣 3,000 枚 在聯合新聞網及經濟日報網點按文章中的「贊助好新聞」，以活動金幣贊助該篇文章，支持心中優質新聞。iPhone 11、仟元現金....等您帶回家。

越多天登入贊助，中獎機率越高 × 提醒：您今天尚未使用活動金幣 點按文章中的「贊助好新聞」，以活動金幣贊助該篇文章，支持心中優質新聞。

iPhone 11、仟元現金....等您帶回家。

越多天登入贊助，中獎機率越高！

Step1

就這個學習鐘，轉沒二下就解體了。

Step2

重點就在於，插梢與板子的接觸實在太小了，因此再怎黏也沒啥幫助。

Step3

所以梅干就簡單的畫了一組插梢並列印。

Step4

由於這個物件相當小，因此一下就列印完了。

Step5

真的讓梅干很驚豔，列印出來不但沒變形，且孔位也很準，雖然公差是0.2mm，但為了保險起見，梅干則抓0.3mm。

Step6

接著用電鑽，先把插梢的地方鑽透。

Step7

將剛印好的插梢，把分針與時針穿過後，再插入中間的孔中。

Step8

真的超密合的，接著再把後方的擋片，再插入插梢的孔中。

Step9

完全密合，免上膠就可將插梢固定在一起。

Step10

翻到前方，鏘～鏘～無論再怎轉，終於不會再結體了，同時也讓梅干對UP!Mimi2的列印精細度相當滿意。

《原文刊登於梅問題教學網，由梅干撰寫，聯合新聞網獲權轉載。》