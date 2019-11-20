親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
數位焦點
通訊世界
社群網路
3C生活
軟體情報
科技娛樂
電玩電競

獨／性騷「學姐」請辭是假的 劉嘉仁回鍋聯醫當特助

台灣戴姓高中生在港獲釋 陸委會證實

元太科技與RyPax Wing Fat合作打造以電子紙為設計的智慧藥盒

2019-11-20 10:53聯合新聞網 楊又肇

元太科技 (E Ink)稍早宣布與環保紙塑先鋒萊帕斯永發有限公司RyPax Wing Fat攜手合作，在荷蘭阿姆斯特丹舉行的2019 AIPIA高峰會 (Active & Intelligent Packaging Industry Association World Congress 2019)活動上，展示兼具智慧及永續的智慧藥盒包裝原型樣品，其中便以電子紙數位顯示特性，透過文字或圖像形式清楚標示藥品細節，藉此讓使用者能更清楚藥品如何使用。

分享

將電子紙顯示器與藥盒包裝結合，最主要希望能更快速讓使用者清楚知曉藥品使用細節，同時也能即時更改用藥注意事項，藉此確保用藥安全。而藉由輕薄、耐用與軟性等特性，電子紙顯示器能與現有包裝設計結合，即可在無須大幅改變現有包裝外盒或瓶子厚度等情況下，讓使用者能更容易確認藥品資訊與應注意事項。

元太科技電子紙薄膜僅需極微小電力即可驅動更換顯示畫面，斷電時更可持續顯示資訊，讓電子紙可在無電池情況下，運用能量擷取 (Energy Harvesting)技術透過無線資訊傳輸來供電，或是配合使用具有較長電池壽命的薄型電池增加持續顯示時間。

而新型的低電壓 (約5v)電子紙薄膜更可進一步降低驅動標籤更新顯示所需電力，藉此能打造無電池，或是以紙電池驅動軟性智慧標籤。此外，電子紙顯示器模組也能應用於可重複使用的藥盒包裝，藉此達成永續發展目標。

RyPax CEO Alvin Lim表示：「RyPax非常榮幸能夠與電子紙領軍企業E Ink促成戰略合作，使我們的環保紙塑包裝能夠應用上領先的智能包裝技術。隨著消費者環保意識的覺醒，以及越來越重視科技创新，E Ink電子紙和RyPax 的環保紙塑包裝的結合將會更加滿足消費者需求，讓消費者能夠更方便地獲取藥品信息。我們預計這個整合包裝項目的解決方案最快將於下一季推出給製藥及電子等領域的客戶，我們期待給客戶提供更高效的高附加值包裝產品。」

《原文刊登於合作媒體mashdigi，聯合新聞網獲授權轉載。》

元太電子紙

相關新聞

小米開始預售6吋「小米多看電紙書」 售價約2600元

2019-11-19 20:10

華碩PK微星 電競迷選哪台？

2019-11-19 14:23

電競筆電 迎換機潮

2019-11-19 14:21

蘋果新款16吋MacBook Pro 換上舊款剪刀腳設計鍵盤

2019-11-19 08:56

對應更高畫質 VESA預期更多裝置將導入DisplayPort顯示介面

2019-11-19 08:45

NVIDIA讓Arm架構設計的HPC 也能藉由GPU加速

2019-11-19 08:43

採用Xe顯示架構 Intel宣布代號「Ponte Vecchio」的HPC、AI加速GPU設計

2019-11-19 08:07

新款機器狗aibo更新後 可以透過虛擬餅乾進行訓練

2019-11-18 14:02

iPhone爆史詩級漏洞 專家告訴你自保的四個好習慣

2019-11-18 11:40

蘋果高層表示 現階段不會推出「其他尺寸」MacBook筆電

2019-11-18 10:47

Razer更新Kraken Ultimate高階耳機 與入門款7.1聲道耳機

2019-11-18 10:46

華碩攜手Google打造全新AI Edge開發板套件

2019-11-17 11:12

華為將於11/25揭曉MatePad 外型可能與蘋果iPad Pro極為相似

2019-11-17 11:12

換上RDNA架構 AMD公佈新款16吋MacBook Pro搭載顯示卡細節

2019-11-16 08:25

Seagate推出全新PCIe Gen. 4規格SSD 對應AMD全新平台設計

2019-11-16 08:24

華為將於11/25揭曉MatePad 外型可能與蘋果iPad Pro極為相似

2019-11-16 08:24

微軟強調Surface產品帶動軟硬體整合效益 雙螢幕帶動更多工效率

2019-11-15 14:17

簡單玩／Surface Pro X銜接微軟與高通合作 對應更豐富常時連網體驗

2019-11-15 13:44

他的無線耳機定位「左耳台北右耳東京」 網友笑：臉是有多大？

2019-11-14 09:50

16吋MacBook Pro終於亮相！換上全新鍵盤、以工作站等級規格打造

2019-11-14 09:05

Intel打造第三代電腦視覺處理元件 進攻邊緣運算應用

2019-11-14 08:59

以美規任天堂紅白機控制器為概念 8位堂推出獨特滑鼠配件

2019-11-14 08:58

蘋果確認全新Mac Pro 以及Pro Display XDR顯示器將於12月推出

2019-11-14 08:46

16吋MacBook Pro來了！剪刀式鍵盤更好打 效能提升80%

2019-11-13 23:20

蘋果發表16吋Macbook Pro 起價77,900元

2019-11-13 22:37

IBM實證：用Mac的員工效率更高、業績更好 連離職率也低了

2019-11-13 20:47

未來科技展亮點搶先看 智慧隱形眼鏡技術領先Google

2019-11-13 13:15

蘋果擴增時鏡頭戴裝置預計2022年問世 眼鏡款式則要等到2023年

2019-11-13 08:19

明年推出的新款iPad Pro 將比iPhone更快導入全新AR應用

2019-11-13 07:57

PhoneBook可在連接手機後 運作雲端串流版Windows作業系統

2019-11-13 07:53

MacBook Pro最快今發布更新款 川普傳將參訪蘋果在美工廠

2019-11-13 07:51

Sony h.ear無線藍牙耳罩式耳機 新上市

2019-11-12 12:55

夏普攜手NHK打造30吋、4K解析度的螢幕可捲曲收納電視

2019-11-12 09:21

轉向Intel陣營 三星可能終止與高通合作新款常時連網筆電

2019-11-11 09:29

Razer擴展無線電競滑鼠產品線 新增Basilisk Ultimate、Basilisk X HyperSpeed

2019-11-11 09:29

Segate計畫2026年以前 推出高達50TB儲存容量的硬碟產品

2019-11-11 09:25

徠卡更新第二款全片幅無反機種SL2 支援5K錄影功能

2019-11-10 09:32

外媒評測微軟Surface Pro X 卻給出嚴厲評價

2019-11-09 21:20

最高32核心設計 AMD第三代Ryzen Threadripper處理器揭曉

2019-11-09 10:33
看更多

熱門文章

不能無限吃到飽了？中華電信修正合約 限制超量數據魔人

2019-11-19 16:41

蘋果釋出iOS 13.2.3更新修正 哪些人應該趕快更新？

2019-11-19 14:40

小米開始預售6吋「小米多看電紙書」 售價約2600元

2019-11-19 20:10

蘋果12月邀請函來了！ App Store變金色 發表會就是為這而來

2019-11-19 16:21

華為高價折疊手機開賣秒殺售罄 消費者和專家有話說

2019-11-19 17:03

有線電視訂戶續跌原因 鄭俊卿：OTT與短報用戶數

2019-11-19 19:27

網路用過度會被罰？ 網曝「這樣用輕易破百G」

2019-11-20 11:21

遏止盜版機上盒 民眾檢舉有獎金

2019-11-19 18:40

Youtube Music Premium在台上市 前三個月免費

2019-11-19 20:48

「中國女婿」祖克柏給負評 陸網友罵「背後捅丈人」

2019-11-19 14:47

上網吃到飽超量恐回溯收費 中華電：已刪除條文

2019-11-19 20:41

演算法歧視嚴重 法官籲立法規範

2019-11-19 22:26

以星際大戰「凱羅忍」形象設計 三星推出限量特別款Galaxy Note 10+

2019-11-20 09:06

台灣之星日租漫遊新增歐亞6國 原號漫遊吃到飽88起

2019-11-19 12:30

華碩PK微星 電競迷選哪台？

2019-11-19 14:23

電競筆電 迎換機潮

2019-11-19 14:21

在美暴紅 TikTok抖音想與陸切割

2019-11-19 14:35

國產ARPG手遊《罪惡童話》本周上市 近10萬人預先登錄

2019-11-19 15:42

突襲！蘋果將在12月發表會 公布最受歡迎App及遊戲

2019-11-20 09:04

realme於歐盟註冊5G相關商標 預期以realme X3作為首款5G手機

2019-11-20 10:32

維持公司營運 WeWork傳至少準備裁撤4000名員工

2019-11-20 10:30

美國商務部證實 將第三度放寬華為出口禁令緩衝期

2019-11-20 09:05

元太科技與RyPax Wing Fat合作打造以電子紙為設計的智慧藥盒

2019-11-20 10:53

以Galaxy Fold為基礎 三星重新打造與中國電信合作的W系列折疊手機

2019-11-20 10:24

配合微軟 羅技也針對行動不便玩家打造可擴充遊戲控制套件

2019-11-20 10:25

超量要回溯收費！電信業祭新約反制「流量魔人」 網噓：吃到飽變吃不飽

2019-11-19 20:00
看更多

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top