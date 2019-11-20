元太科技與RyPax Wing Fat合作打造以電子紙為設計的智慧藥盒

2019-11-20 10:53 聯合新聞網 楊又肇



元太科技 (E Ink)稍早宣布與環保紙塑先鋒萊帕斯永發有限公司RyPax Wing Fat攜手合作，在荷蘭阿姆斯特丹舉行的2019 AIPIA高峰會 (Active & Intelligent Packaging Industry Association World Congress 2019)活動上，展示兼具智慧及永續的智慧藥盒包裝原型樣品，其中便以電子紙數位顯示特性，透過文字或圖像形式清楚標示藥品細節，藉此讓使用者能更清楚藥品如何使用。

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將電子紙顯示器與藥盒包裝結合，最主要希望能更快速讓使用者清楚知曉藥品使用細節，同時也能即時更改用藥注意事項，藉此確保用藥安全。而藉由輕薄、耐用與軟性等特性，電子紙顯示器能與現有包裝設計結合，即可在無須大幅改變現有包裝外盒或瓶子厚度等情況下，讓使用者能更容易確認藥品資訊與應注意事項。

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元太科技電子紙薄膜僅需極微小電力即可驅動更換顯示畫面，斷電時更可持續顯示資訊，讓電子紙可在無電池情況下，運用能量擷取 (Energy Harvesting)技術透過無線資訊傳輸來供電，或是配合使用具有較長電池壽命的薄型電池增加持續顯示時間。

而新型的低電壓 (約5v)電子紙薄膜更可進一步降低驅動標籤更新顯示所需電力，藉此能打造無電池，或是以紙電池驅動軟性智慧標籤。此外，電子紙顯示器模組也能應用於可重複使用的藥盒包裝，藉此達成永續發展目標。

RyPax CEO Alvin Lim表示：「RyPax非常榮幸能夠與電子紙領軍企業E Ink促成戰略合作，使我們的環保紙塑包裝能夠應用上領先的智能包裝技術。隨著消費者環保意識的覺醒，以及越來越重視科技创新，E Ink電子紙和RyPax 的環保紙塑包裝的結合將會更加滿足消費者需求，讓消費者能夠更方便地獲取藥品信息。我們預計這個整合包裝項目的解決方案最快將於下一季推出給製藥及電子等領域的客戶，我們期待給客戶提供更高效的高附加值包裝產品。」

《原文刊登於合作媒體mashdigi，聯合新聞網獲授權轉載。》