小米開始預售6吋「小米多看電紙書」 售價約2600元

分享 facebook 早在去年，小米高層就已經透露過，小米生態鏈企業正在準備一款類似Kindle的電子書產品，一年已經過去，小米品牌的電子書產品現在正式要問世了。今天小米官方公佈了這款「小米多看電紙書」的預售消息，將於 11 月 20 日開啟眾籌，零售價599元（約台幣2600元），眾籌價為579元（約台幣2520元）。

目前電子書的市場，講到龍頭應該還是屬於已經耕耘12年的亞馬遜Kindle。發展這麼久，無論是系統、內容資源、硬體設計都十分成熟。不過，還記得當初Kindle剛推出之際，因為對於中文的支援度以及上傳使用習慣的不順手，當時的用戶會另外在Kindle上裝一套「多看」的系統，方便用戶管理中文書籍、閱讀。

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不過，隨後Kindle官方系統越來越成熟，用戶也就沒有這麼需要「多看」這一類的第三方系統來協助了。後來這家多看科技於2012年被小米公司全資收購，成為小米旗下成員企業。不過「多看閱讀」作為APP，還是帶給電子書閱讀器一些獨特的閱讀功能，因此還是有一些擁護者。例如具有優秀的排版系統、PDF重排功能、自動翻頁、語音朗讀、護眼模式等特色。

而在續航力方面，內建有1800mAh電池，應該足夠你看上一週以上的內容。採用Type-C接口，可調節多種字體、多級字號，以及多級對比度，官方表示還有針對閱讀各類漫畫進行了調整。

另外在閱讀資源上，支援原本「多看閱讀」的資源，並且在格式上支援txt、epub、pdf等常見的文書格式。其中，PDF電子書還支援依據情況重排的特色。甚至還支援Office系列常見的 doc、excel、ppt等格式，這是比較特殊的功能。

《原文刊登於合作媒體T客邦，聯合新聞網獲授權轉載。》