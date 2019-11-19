NVIDIA讓Arm架構設計的HPC 也能藉由GPU加速

相比Intel藉由Xe顯示架構重新打造對應HPC、AI運算加速使用的GPU設計，藉此降低仰賴NVIDIA、AMD在內GPU廠商的情況，NVIDIA稍早也宣布CUDA for Arm設計，讓旗下GPU產品能配合Arm架構處理器設計的HPC進行異構運算加速。

分享 facebook

而這樣的作法，某中程度上似乎也能視為NVIDIA期望減少在超算等級電腦搭配x86硬體架構處理器的設計比例，透過CUDA for Arm設計，使得以Arm架構處理器打造的HPC也能藉由NVIDIA旗下GPU產品加速運算，另外也能藉由CUDA-X設計讓Arm架構打造的HPC相容既有軟體堆疊，以及人工智慧運算框架，同時也能相容既有開發工具打造內容。

VVIP 會員限定！ 免費使用活動金幣灌溉優質新聞，抽 iPhone 11、仟元現金。 贊助好新聞 使用活動金幣灌溉優質新聞， 如何使用金幣灌溉新聞 剩餘的活動金幣 枚 免費活動金幣僅能作為灌溉新聞使用，不能折現、亦不能另作其他用途。參與贊助後，可以參加活動抽獎，並成為 udn 產品的搶先使用者。 贊助好新聞 如何使用金幣灌溉新聞 × ■ 活動時間 2019年10月21日 - 2019年11月20日 ■ 活動辦法 活動期間您可獲得活動金幣 3,000 枚，當您看到優質新聞，即可點按文章中的「贊助好新聞」按鈕贊助該篇文章，且可隨時至會員中心查詢目前金幣的使用狀況。 ■ 贊助說明 聯合新聞網與經濟日報合計，共有 3,000 枚金幣。

每篇文章僅能贊助一次，每次扣 10 枚金幣。

不限一天能贊助幾篇文章。(可一天把3,000枚金幣發完，亦可一天發100枚、 分30天把金幣發完)

越多天登入贊助，中獎機率越高。(一天把3,000枚金幣發完，同等有一次抽 獎機會，分30天把金幣發完，同等有30次抽獎)

活動金幣僅能作為灌溉新聞使用，不能折現、亦不能另作其他用途；活動結束後系統將自動回收金幣並關閉該功能。

參與灌溉新聞後，可以參加活動抽獎，並成為 udn 產品的搶先使用者。 ■ 活動贈品 協助獎：U利點數 200 元， 500 位

灌溉獎：現金獎 5000 元，共 20 位

成長獎：iPhone 11 (64G)，共 2 位 活動結束後，將由系統抽出得獎者，於 11/30 前公佈得獎名單，並以 e-mail 方式通知得獎者領獎。 中獎名單 個資聲明 注意事項 × 恭喜您獲得活動金幣 3,000 枚 在聯合新聞網及經濟日報網點按文章中的「贊助好新聞」，以活動金幣贊助該篇文章，支持心中優質新聞。iPhone 11、仟元現金....等您帶回家。

越多天登入贊助，中獎機率越高 × 提醒：您今天尚未使用活動金幣 點按文章中的「贊助好新聞」，以活動金幣贊助該篇文章，支持心中優質新聞。

iPhone 11、仟元現金....等您帶回家。

越多天登入贊助，中獎機率越高！

目前包含AtoS、CRAY與HPE均與NVIDIA合作CUDA for Arm設計，配合Arm架構處理器低耗電、執行效率更高特性，搭配NVIDIA旗下GPU進行異構運算，或是平行加速，讓HPC能進一步提昇運算效能之外，更可降低能源損耗。

分享 facebook

配合此次提出設計，NVIDIA也與Arm、Ampere、CRAY、富士通、HPE與Marvell合作打造HPC參考設計，分別可對應大規模雲端到邊緣的運算需求，並且能對應人工智慧技術應用模擬，甚至可對應高效率儲存需求，或是萬億等級 (Exascale)的超算需求。

而針對超算應用需求，NVIDIA也提出名為MAGNUM IO (萬用IO)，將可運用GPU加速資料吞吐表現，並且透過高頻寬、低延遲，以及更低CPU存取率表現處理大量數據，相比過往在多個運算節點間傳輸資料的速度約可提昇20倍，藉此推進更大科學運算與超算工作規模。

這樣的應用模式，NVIDIA表示未來也有計劃進一步擴展至Qualcomm在內廠商打造的Arm架構處理器，同時主要還是先以超算規模應用為考量，諸如邊緣運算應用則會結合Tegra處理器產品。

分享 facebook

分享 facebook

另外，NVIDIA也宣布與微軟Azure雲端服務合作，藉由最高可擴充至800組Tesla V100 GPU的組合，藉此對應複雜的高效能運算或人工智慧技術應用，而各個運算節點則是透過NVIDIA所收購Mellanox旗下InfiniBand技術提昇資料異地存取效率，相比先前未導入GPU加速的HPC設計，約可在低於一半建置成本情況發揮更快運算效率。

分享 facebook

《原文刊登於合作媒體mashdigi，聯合新聞網獲授權轉載。》