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對應更高畫質 VESA預期更多裝置將導入DisplayPort顯示介面

2019-11-19 08:45楊又肇

今年6月公布對應8K畫質，並且對應更高更新率、HDR，以及更流暢的虛擬實境或擴增實境影像輸出效果的DisplayPort 2.0規範，VESA (美國視訊電子標準協會)今日 (11/18)在台說明活動上，同時說明未來預期以USB-C形式打造的USB 4.0作為日後DisplayPort使用介面，更預期將使更多顯示裝置能導入DisplayPort顯示介面。

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延續去年針對DisplayPort 1.4版本規範所做更新，DisplayPort 2.0將對應USB-C連接埠形式輸出，並且以此為標準連接頭設計，支援高達77.37Gbps輸出頻寬，相比DisplayPort 1.4版本對應25.92Gbps輸出頻寬，約提昇三倍左右，將可對應8K@60Hz、4:4:4顏色格式輸出。

而在USB 4.0規範同樣納入USB-C設計，並且以此作為標準連接頭設計，意味日後USB 4.0連接埠也能對應DisplayPort 2.0輸出規格，其中包含相容DisplayPort Alt Mode CTS輸出模式、可使用符合HBR3 (High Bit Rate 3)線材，以及VESA本身提出的DSC串流壓縮技術，以及與MIPI聯盟合作針對行動裝置打造的全新VDC-M視訊壓縮標準。

至於供電部分則對應USB-IF針對USB-C連接頭規範，並且符合USB-C傳輸頻寬設計，另外也能相容Intel Thunderbolt 3連接介面。

VESA同時也針對DisplayPort 2.0增加顯示串流資料映射協定 (Data Mapping Protocol)，供單通道或多通道串流傳輸使用，使得DisplayPort 2.0連接規範可支援透過單一連接埠，藉由Daisy Chain形式串接多組外接顯示器。

依照VESA說明，符合DisplayPort 2.0的裝置預計會在2020年大量推出，而其中預期包含新款電視產品、螢幕裝置、虛擬視覺設備，甚至車用載具系統。

VESA合規計畫經理Jim Choate (左)與百佳泰技術管理部經理李長宗 (...
VESA合規計畫經理Jim Choate (左)與百佳泰技術管理部經理李長宗 (右)
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除了提出新規範設計，VESA目前也積極推動DisplayPort相容認證，期望能讓更多市售DisplayPort應用產品能符合規範，而不會產生連接相容問題。

另一方面，針對螢幕顯示設備提出的DisplayHDR認證，也是目前VESA希望以此讓消費者更容易清楚購買螢幕顯示設備實際表現效果。例如針對一般顯示螢幕提出DisplayHDR 400至1400等級認證，以及針對OLED螢幕提出的DisplayHDR TureBlack 認證模式，分別區分DisplayHDR TureBlack 400與DisplayHDR TureBlack 500。

《原文刊登於合作媒體mashdigi，聯合新聞網獲授權轉載。》

楊又肇

聯合新聞網 (udn.com)數位頻道記者，同時身兼自由寫手與Mashdigi網站 (mashdigi.com)創辦者身分，平常喜歡電玩、科技類新品，以及軟體、網路相關內容，也喜歡隨手撰寫內容介紹新玩意。

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