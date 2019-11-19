蘋果新款16吋MacBook Pro 換上舊款剪刀腳設計鍵盤
iFixit網站稍早將蘋果新款16吋MacBook Pro進行拆解，其中發現重新換上的剪刀腳鍵盤設計，其實與2015年以前推出的MacBook Pro相同，甚至與Magic鍵盤採用的按鍵設計相同。
雖然蘋果先前強調第三次調整的蝶式鍵盤設計，已經大幅改善按鍵黏著、滲進灰塵的情況，但仍在稍早推出的新款16吋MacBook Pro更改使用剪刀腳鍵盤，藉此對應更好操作手感。
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而依照iFixit網站拆解結果，顯示新款16吋MacBook Pro採用的剪刀腳鍵盤，基本上與2015年以前推出的MacBook Pro大同小異，甚至與Magic鍵盤採用的按鍵設計相同，顯然蘋果某種程度上也承認蝶式鍵盤設計的問題，因此在新款筆電改回原本鍵盤設計。
除了鍵盤上的差異，新款16吋MacBook Pro其他差異還包含採用窄邊框形式設計，讓原本15.6吋機身可容納16吋螢幕規格，同時也進一步比照新款MacBook Air將結合Touch ID指紋辨識功能的電源按鍵獨立分開，並且將Esc鍵從Touch Bar分離，避免造成使用者一再誤觸，造成操作時的困擾。
至於內建顯示卡，則是改為採用AMD RDNA顯示架構設計的專業繪圖卡，分別採用Radeon Pro 5300M或Radeon Pro 5500M選項，顯示記憶體則配置4GB GDDR6規格。
《原文刊登於合作媒體mashdigi，聯合新聞網獲授權轉載。》
楊又肇
聯合新聞網 (udn.com)數位頻道記者，同時身兼自由寫手與Mashdigi網站 (mashdigi.com)創辦者身分，平常喜歡電玩、科技類新品，以及軟體、網路相關內容，也喜歡隨手撰寫內容介紹新玩意。更多數位新品、技術介紹與科技趨勢內容：https://mashdigi.com/
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