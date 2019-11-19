採用Xe顯示架構 Intel宣布代號「Ponte Vecchio」的HPC、AI加速GPU設計

先前多次預告旗下重新投入研發「Xe」獨立顯示卡消息後，Intel稍早在SC19超級電腦大會上宣布推出以「Xe」顯示架構為基礎、代號「Ponte Vecchio」的HPC及AI加速應用GPU設計，並且可藉由oneAPI的軟體堆疊方式，讓CPU、GPU與FPGA能以統一API內容進行統整、擴展。

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如先前市場預期，Intel先前預告的「Xe」獨立顯示卡，初期還是先以超算領域應用為主，藉此減少必須仰賴NVIDIA、AMD在內廠商的情況。

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而此次在SC19活動上揭曉代號「Ponte Vecchio」的HPC及AI加速應用GPU設計，便是採用「Xe」顯示架構GPU構成，分別以Intel旗下7nm製程技術生產、整合HBM記憶體，並且採用EMIB嵌入式多管芯互聯橋接技術與Foveros 3D CXL封裝技術，多組GPU之間更以Xe Link/Compute Express Link技術相互「溝通」 (類似NVIDIA提出的NVLink技術)。

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至於此次同步揭曉、預計交給美國能源局使用的全新超算電腦「Aurora」，便是以兩組代號「Sapphire Rapids」、Intel 10nm製程技術打造的Xeon可擴展處理器，搭配6組代號「Ponte Vecchio」的HPC及AI加速應用GPU設計作為單一運算節點，總計以200個節點構成「Aurora」所有運算效能來源，各個節點則是藉由Cray Slingshot架構彼此連接，同時整合總計10PB以上的Optane DC記憶體容量，以及高達230PB規模的儲存容量，具體運算效能約可達1 exaFLOP。

目前Intel暫時尚未透露面向一般消費市場的「Xe」獨立顯示卡預計推行時間，但顯然將比商用及超算領域市場導入時間更晚。

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《原文刊登於合作媒體mashdigi，聯合新聞網獲授權轉載。》