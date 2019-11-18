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iPhone爆史詩級漏洞 專家告訴你自保的四個好習慣

2019-11-18 11:40聯合報 記者沈婉玉／台北即時報導

蘋果手機驚爆「史詩級不可修漏洞」，手機內敏感資料或隱私可能被竊取。KPMG安侯建業數位科技安全團隊執行副總謝昀澤表示，駭客執行成本很高，攻擊效益太低，一般使用者被攻擊的機率不高，不需要過度恐慌。建議養成4個好習慣，「有個好習慣，遠比有隻好手機更安全」。

近日科技社群熱烈討論，蘋果的手機硬體漏洞遭破解，並呼籲重要人士要更換或升級自己持有的蘋果手機，否則手機內的敏感資料或隱私，可能被有心駭客竊取。

謝昀澤表示，本次被命名為checkm8的蘋果手機漏洞，在資安界被譽為「史詩級技術」的震撼發現，因為其有下列三項過去手機技術漏洞罕見的「三無」特色：包括一、無密碼攻擊，可繞過蘋果手機認證的帳密、指紋與人臉辨識驗證，直接取用手機內資料，不需要使用傳統社交工程騙取密碼，或進行其他遠距攻擊。

二、無軟體更新，針對存在於手機CPU晶片內部，在開機時最先執行的唯讀記憶體（Bootrom），並非傳統撬開iOS或APP。除非更換硬體，否則無法透過軟體升級來直接修補。三、無特定版本，機乎所有熱門蘋果手機、平板、手錶、音箱皆受到波及（較新硬體的iphone XS、iPhone11系列除外）。

面對這個罕見漏洞，謝昀澤表示發生在一般使用者手機上的機率不高。他解釋，有心人需要實際竊取特定人物的實體手機，取得手機後還要再實機連通特定的電腦設備，進入手機的開發韌體升級（DFU）模式進行攻擊。且攻擊程式在每一次手機重新啟動時，都需重新取得實體手機重新設定。過程繁瑣且高門檻，缺乏規模化、自動化與直接財務誘因，對惡意駭客而言太「厚工」（費工）。即使手機被入侵且被成功安裝後門程式，目前最新的iOS在手機重開後，也會有相關安全機制。

謝昀澤建議，面對這類高技術門檻的攻擊，蘋果使用者其實只需要簡單做到下列幾點，就能有效減緩此一事件所產生的影響。一，養成定期重新啟動手機的習慣，避免長期不關機。二、手機盡量不離身，或應置於安全區域。三、手機遺失可考慮啟動遠端資料清除機制，以防第三人窺視。四、手機維修前應事先備份，並完整清除手機上的所有資料。

謝昀澤表示，如果沒有購機成本限制，不嫌換機麻煩且有資料遺失風險，手機內又存有機敏資料的政商要員，或影劇巨星等駭客眼中的「高價值目標（High Profile Targets）」人士，也可以考慮直接升級或更換手機。

專家建議養成4個好習慣，遠比有隻好手機更安全。本報資料照片
專家建議養成4個好習慣，遠比有隻好手機更安全。本報資料照片
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