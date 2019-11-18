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新款機器狗aibo更新後 可以透過虛擬餅乾進行訓練

2019-11-18 14:02楊又肇

Sony稍早針對新款機器狗aibo (型號ERS-1000)釋出2.50版本韌體更新，將可加入訓練aibo使用便盆，或是透過虛擬餅乾餵食aibo，甚至可以透過工具編寫方式，讓aibo能展現更精細動作反應。

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依照Sony說明，新版韌體更新後，將可讓aibo動作變得更加自然，同時也能透過虛擬餅乾餵食aibo，並且進行行為訓練。而透過虛擬餅乾進行餵食過程中，aibo也會表現開心的模樣，甚至也能命令aibo等待，直到下口令後才能進食。

在行為訓練中，更包含可讓aibo認知便盆位置，一旦完成訓練後，即可在My aibo app中的地圖內以衛生紙圖示進行標示。

另外，使用者也能透過直覺圖像編輯方式，針對aibo行動方式進行設定，甚至可以讓aibo看見特定物件，或是家中人物做出不同動作反應。

《原文刊登於合作媒體mashdigi，聯合新聞網獲授權轉載。》

衛生紙

楊又肇

聯合新聞網 (udn.com)數位頻道記者，同時身兼自由寫手與Mashdigi網站 (mashdigi.com)創辦者身分，平常喜歡電玩、科技類新品，以及軟體、網路相關內容，也喜歡隨手撰寫內容介紹新玩意。

更多數位新品、技術介紹與科技趨勢內容：https://mashdigi.com/

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