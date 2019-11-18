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蘋果高層表示 現階段不會推出「其他尺寸」MacBook筆電

2019-11-18 10:47楊又肇

蘋果正式宣佈推出16吋MacBook Pro，並且取代既有15.6吋機種後，不少看法開始猜測蘋果是否未來計畫推出14吋機種，藉此取代現有13.3吋規格。不過，蘋果市場行銷資深副總裁Phil Schiller在稍早受訪時，則表示目前並不會有其他尺寸推行計畫。

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當然，從Phil Schiller的回應說法並未證實蘋果接下來是否會推出14吋MacBook Pro，但也未對此可能做出否認，因此市場如果有此類需求，或是蘋果認為可藉由新技術取代現有機種，或許仍有可能推出新款設計的MacBook Pro產品。

以目前16吋MacBook Pro設計來看，最大改變在於採用窄邊框形式設計，讓原本15.6吋機身可容納16吋螢幕規格，同時也進一步改回剪刀腳鍵盤設計，捨棄過往持續改善的蝶式鍵盤，另外也比照新款MacBook Air將結合Touch ID指紋辨識功能的電源按鍵獨立分開，並且將Esc鍵從Touch Bar分離，避免造成使用者一再誤觸，造成操作時的困擾。

因此接下來如果蘋果未來更新13.3吋的MacBook Pro，或許也會跟進採用相同設計，並且以窄邊框設計換上14吋螢幕規格，但應該不會比照16吋機種採用AMD RDNA顯示架構設計的專業繪圖卡

而就蘋果目前在MacBook系列筆電產品定位來看，目前12吋MacBook已經正式停產，僅保留新款13.3吋MacBook Air作為入門選擇，並且以13.3吋MacBook Pro滿足主流使用需求，高階使用需求則是由16吋MacBook Pro填補。

同時，無論是選擇哪一種機種，均可透過外接顯示卡盒與支援使用的顯示卡串接顯示器，並且配合連接鍵盤與滑鼠當做桌機使用，甚至稍早剛推出的16吋MacBook Pro更可對應串接兩組6K解析度顯示器，支援高達6016 x 3384解析度與60Hz畫面更新率輸出表現，恰好就是新款XDR Display對應顯示規格。

《原文刊登於合作媒體mashdigi，聯合新聞網獲授權轉載。》

MacBook蘋果筆電

楊又肇

聯合新聞網 (udn.com)數位頻道記者，同時身兼自由寫手與Mashdigi網站 (mashdigi.com)創辦者身分，平常喜歡電玩、科技類新品，以及軟體、網路相關內容，也喜歡隨手撰寫內容介紹新玩意。

更多數位新品、技術介紹與科技趨勢內容：https://mashdigi.com/

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