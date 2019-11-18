親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
數位焦點
通訊世界
社群網路
3C生活
軟體情報
科技娛樂
電玩電競

華爾街捷徑：中共發大財 美國投資人竟推一把？

不分區墊背當肉票引眾怒 謝龍介：吳主席昨晚來電了

Razer更新Kraken Ultimate高階耳機 與入門款7.1聲道耳機

2019-11-18 10:46楊又肇

Razer稍早宣布推出換上THX Spatial Audio聲音技術的新款Kraken Ultimate高階耳機，另外也同步推出新款入門等級的Kraken X USB，將可對應7.1聲道模擬輸出效果。

分享

在Kraken Ultimate設計裡，分別採用50mm驅動單體，同時本身完全以USB連接使用，意味僅對應數位聲音輸出，而非以3.5mm耳機孔連接使用。另外，則是加入與Kraken Tournament Edition相同的THX Spatial Audio聲音技術，但Kraken Ultimate則是將聲音控制介面整合在耳罩上，並且搭載Razer Chroma多彩燈效與主動式降噪麥克風。

Kraken Ultimate僅提供黑色外觀，預計以129.99美元價格銷售。

分享

分享

分享

此次同步推出的入門款耳機Kraken X USB，則是未搭載THX Spatial Audio聲音技術，僅對應7.1聲道模擬功能，同時驅動單體也縮減為40mm，另外也未搭載Razer Chroma多彩燈效與主動式降噪麥克風，但重量減少為275公克，一樣透過USB連接使用數位聲音輸出，至於建議售價僅為59.99美元。

分享

《原文刊登於合作媒體mashdigi，聯合新聞網獲授權轉載。》

Razer耳機

楊又肇

聯合新聞網 (udn.com)數位頻道記者，同時身兼自由寫手與Mashdigi網站 (mashdigi.com)創辦者身分，平常喜歡電玩、科技類新品，以及軟體、網路相關內容，也喜歡隨手撰寫內容介紹新玩意。

更多數位新品、技術介紹與科技趨勢內容：https://mashdigi.com/

相關新聞

iPhone爆史詩級漏洞 專家告訴你自保的四個好習慣

2019-11-18 11:40

蘋果高層表示 現階段不會推出「其他尺寸」MacBook筆電

2019-11-18 10:47

華碩攜手Google打造全新AI Edge開發板套件

2019-11-17 11:12

華為將於11/25揭曉MatePad 外型可能與蘋果iPad Pro極為相似

2019-11-17 11:12

換上RDNA架構 AMD公佈新款16吋MacBook Pro搭載顯示卡細節

2019-11-16 08:25

Seagate推出全新PCIe Gen. 4規格SSD 對應AMD全新平台設計

2019-11-16 08:24

華為將於11/25揭曉MatePad 外型可能與蘋果iPad Pro極為相似

2019-11-16 08:24

微軟強調Surface產品帶動軟硬體整合效益 雙螢幕帶動更多工效率

2019-11-15 14:17

簡單玩／Surface Pro X銜接微軟與高通合作 對應更豐富常時連網體驗

2019-11-15 13:44

他的無線耳機定位「左耳台北右耳東京」 網友笑：臉是有多大？

2019-11-14 09:50

16吋MacBook Pro終於亮相！換上全新鍵盤、以工作站等級規格打造

2019-11-14 09:05

Intel打造第三代電腦視覺處理元件 進攻邊緣運算應用

2019-11-14 08:59

以美規任天堂紅白機控制器為概念 8位堂推出獨特滑鼠配件

2019-11-14 08:58

蘋果確認全新Mac Pro 以及Pro Display XDR顯示器將於12月推出

2019-11-14 08:46

16吋MacBook Pro來了！剪刀式鍵盤更好打 效能提升80%

2019-11-13 23:20

蘋果發表16吋Macbook Pro 起價77,900元

2019-11-13 22:37

IBM實證：用Mac的員工效率更高、業績更好 連離職率也低了

2019-11-13 20:47

未來科技展亮點搶先看 智慧隱形眼鏡技術領先Google

2019-11-13 13:15

蘋果擴增時鏡頭戴裝置預計2022年問世 眼鏡款式則要等到2023年

2019-11-13 08:19

明年推出的新款iPad Pro 將比iPhone更快導入全新AR應用

2019-11-13 07:57

PhoneBook可在連接手機後 運作雲端串流版Windows作業系統

2019-11-13 07:53

MacBook Pro最快今發布更新款 川普傳將參訪蘋果在美工廠

2019-11-13 07:51

Sony h.ear無線藍牙耳罩式耳機 新上市

2019-11-12 12:55

夏普攜手NHK打造30吋、4K解析度的螢幕可捲曲收納電視

2019-11-12 09:21

轉向Intel陣營 三星可能終止與高通合作新款常時連網筆電

2019-11-11 09:29

Razer擴展無線電競滑鼠產品線 新增Basilisk Ultimate、Basilisk X HyperSpeed

2019-11-11 09:29

Segate計畫2026年以前 推出高達50TB儲存容量的硬碟產品

2019-11-11 09:25

徠卡更新第二款全片幅無反機種SL2 支援5K錄影功能

2019-11-10 09:32

外媒評測微軟Surface Pro X 卻給出嚴厲評價

2019-11-09 21:20

最高32核心設計 AMD第三代Ryzen Threadripper處理器揭曉

2019-11-09 10:33

AMD確認Ryzen 9 3950X處理器 將於11/25正式推出

2019-11-09 10:33

比照Motorola模式 Nokia品牌電視將於印度市場推出

2019-11-09 10:08

Canon發布全片幅無反機種 全新天體攝影相機EOS Ra

2019-11-09 10:08

Google將Cardboard VR發展項目開源 讓第三方業者能持續發展VR內容

2019-11-09 10:07

史上最大山寨AirPods來了 播音樂也能拿來當槌子

2019-11-08 21:09

AirPods Pro沒那麼神 但戴著就是舒服

2019-11-08 16:25

蘋果擴增實境眼鏡裝置擬將與Valve攜手合作

2019-11-08 13:26

AMD執行長蘇姿豐強調Radeon GPU將會「無所不在」

2019-11-08 13:24

NVIDIA推出僅名片大小、效能十足的Jetson Xavier NX開發板

2019-11-08 13:24
看更多

熱門文章

LINE有新功能 掃碼捷徑在這裡 電腦版文字反白也有驚喜

2019-11-17 12:57

Google地圖整合翻譯語音功能 國外問路不再比手畫腳

2019-11-17 12:00

iPhone爆史詩級漏洞 專家告訴你自保的四個好習慣

2019-11-18 11:40

蘋果高層表示 現階段不會推出「其他尺寸」MacBook筆電

2019-11-18 10:47

Motorola以Razr品牌重新打造手機後 HTC或許有意復刻經典機種

2019-11-18 10:58

Yahoo日本確定與LINE合併 未來將以全新公司形式運作

2019-11-18 10:58

Netflix強調 未來將可完全藉由原創影音內容獲利

2019-11-18 10:47

Razer更新Kraken Ultimate高階耳機 與入門款7.1聲道耳機

2019-11-18 10:46

微軟確認將在特定地區 終止行動版Cortana技術支援

2019-11-18 10:57

Google開始在美國境內 開放Android手機使用RCS格式簡訊

2019-11-18 10:46

微軟將於更多地區預覽串流遊戲服務Project xCloud 加入更多遊戲

2019-11-18 10:57
看更多

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top