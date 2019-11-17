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華為將於11/25揭曉MatePad 外型可能與蘋果iPad Pro極為相似

2019-11-17 11:12楊又肇

華為旗下首款螢幕可凹折手機Mate X並未像先前傳聞延後推出，而是在今日 (11/15)上午10點於中國市場開放銷售，隨即銷售一空。在後續華為消費者業務執行長余承東釋出消息中，更透露將在11月25日於上海揭曉全新Mate系列產品。

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從相關圖像顯示，華為接下來預計推出新品有可能就是先前曝光的平板裝置MatePad

就先前透露消息，MatePad將以類似蘋果iPad Pro外型設計打造，而搭配使用的手寫筆也與Apple Pencil 2十分相像。

不過，MatePad螢幕採用開孔設計的全尺寸螢幕，同時機身背面搭載相機也採用雙鏡頭規格，但其他造型、鍵盤保護蓋設計都與iPad Pro極為相似。

目前還沒有太多關於此款平板裝置的硬體細節，但有可能讓Mate系列產品品牌可同時涵蓋高階平板裝置。

(圖／擷自@evleaks個人Twitter頁面)
(圖／擷自@evleaks個人Twitter頁面)
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《原文刊登於合作媒體mashdigi，聯合新聞網獲授權轉載。》

華為平板

楊又肇

聯合新聞網 (udn.com)數位頻道記者，同時身兼自由寫手與Mashdigi網站 (mashdigi.com)創辦者身分，平常喜歡電玩、科技類新品，以及軟體、網路相關內容，也喜歡隨手撰寫內容介紹新玩意。

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