華碩攜手Google打造全新AI Edge開發板套件
過去推出名為Tinker Board S的開發板產品後，華碩稍早宣布與Google合作打造全新開發板Tinker Edge T，以及Tinker Edge R。
其中，Tinker Edge T將採用恩智浦提供的i.MX8M處理器停捱，搭配Edgew TPU設計，並且對應TensorFlow Lite運算框架加速。而Tinker Edge R則使用瑞芯電子 (Rockchip)提供的RK3399 Pro處理器，支援配合NPU設計對應4K影像分析識別在內的機器學習。
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■ 活動時間
2019年10月21日 - 2019年11月20日
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而開發版本身提供主動式散熱，並且搭載USB、HDMI、乙太網路連接孔，作業系統則支援Android與Debian，另外也能對應Linux作業系統，主要針對不同形式的人工智慧邊緣運算使用需求打造。
目前還無法確認華碩此款開發板售價，但預期會在11月下旬過後推出。
《原文刊登於合作媒體mashdigi，聯合新聞網獲授權轉載。》
楊又肇
聯合新聞網 (udn.com)數位頻道記者，同時身兼自由寫手與Mashdigi網站 (mashdigi.com)創辦者身分，平常喜歡電玩、科技類新品，以及軟體、網路相關內容，也喜歡隨手撰寫內容介紹新玩意。更多數位新品、技術介紹與科技趨勢內容：https://mashdigi.com/
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