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Seagate推出全新PCIe Gen. 4規格SSD 對應AMD全新平台設計

2019-11-16 08:24楊又肇

因應AMD陣營在新一代Ryzen處理器ThreadRipper處理器導入PCIe Gen. 4連接埠規格，Seagate稍早宣布推出對應PCIe Gen. 4連接埠規格的FireCuda 520 SSD，希望能進一步讓AMD X570平台及TRX40平台有更高資料存取效率。

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FireCuda 520 SSD分別推出500GB、1TB與2TB儲存容量規格，分別以新台幣5290元、9490元與15790元價格銷售，預計在11月15日正式上市。

而連接介面則採用M.2規格，至於傳輸速率分別可達5000Mbps讀取，以及4400Mbps寫入速度表現，並且強調與AMD X570平台及TRX40平台有更高相容運作表現，滿足遊戲玩家與超頻玩家重度使用需求。

除了相容既有PCIe Gen. 4連接埠規格，FireCuda 520 SSD更提供五年有限保固，並且隨附Seagate SeaTools維護軟體，讓使用者能方便監控SSD健康與效能狀況，以及韌體更新時間。

《原文刊登於合作媒體mashdigi，聯合新聞網獲授權轉載。》

SSDAMD

楊又肇

聯合新聞網 (udn.com)數位頻道記者，同時身兼自由寫手與Mashdigi網站 (mashdigi.com)創辦者身分，平常喜歡電玩、科技類新品，以及軟體、網路相關內容，也喜歡隨手撰寫內容介紹新玩意。

更多數位新品、技術介紹與科技趨勢內容：https://mashdigi.com/

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