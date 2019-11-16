換上RDNA架構 AMD公佈新款16吋MacBook Pro搭載顯示卡細節

在蘋果正式揭曉新款16吋MacBook Pro之後，AMD隨後也公佈應用在此款新機的Radeon Pro 5000M系列顯示卡細節。

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Radeon Pro 5000M系列中，目前已經確認推出Radeon Pro 5300M與Radeon Pro 5500M，兩者均採用AMD新一代RDNA顯示架構，並且以7nm FinFET製程生產。

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而在效能表現部分，Radeon Pro 5300M幾乎等同先前推出的Radeon Pro Vega 20，兩者均對應20組運算單元、1280組流處理器，並且可在FP32情況下達3.2 TFLOPS運算效能，但差別在於Radeon Pro 5300M搭載4GB GDDR6顯示記憶體、運作時脈降為1250MHz，製程規格則是7nm FinFET。

至於Radeon Pro 5500M則同樣以7nm FinFET製程打造，可選擇搭配4GB或8GB GDDR6顯示記憶體，運作時脈則提昇至1300MHz，分別採用24組運算單元與1536組流處理器，在FP32情況下可達4.0 TFLOPS運算效能。

依照蘋果說明，新款16吋MacBook Pro在使用DaVinci Resolve進行影片剪接時，將可在調校色彩過程使特效處理速度提升最高可達1.8倍，而在執行《Fortnite》等遊戲的效能則可最高提升1.6倍，另外在透過Unity工具開發遊戲時，則可提供1.4倍的場景渲染速度提升。

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《原文刊登於合作媒體mashdigi，聯合新聞網獲授權轉載。》