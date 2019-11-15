簡單玩／Surface Pro X銜接微軟與高通合作 對應更豐富常時連網體驗

相比過去推出第一款採用Arm架構設計的Surface RT，由於累積先前與Qualcomm合作基於Snapdragon處理器的常時連網筆電設計經驗，使得微軟今年推出的Surface Pro X有更高完成度。

採用Arm硬體架構設計，使得Surface Pro X機身變得更為輕薄 分享 facebook

在Surface Pro X採用的SQ1處理器，是微軟與Qualcomm合作打造產品，本質上就是以Snapdragon 8cx為基礎，在此次展示機種中則是以「Fabrikams XY9」標示，而運作時脈則是3.0GHz。

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由於採用Arm硬體架構設計，Surface Pro X機身能以更輕薄形式打造，並且對應更久使用時間，以及整體更低發熱表現，另外也基於無風扇設計，不會有任何運作噪音產生。

Surface Pro X採用13吋機身設計，並且採用極窄邊框設計，重量更僅有762公克，整體使用模式與Surface Pro 7相同，支援以Surface Pen手寫輸入，同時能以鍵盤、滑鼠與螢幕觸控方式操作，並且能以2 in 1形式對應平板或筆電使用體驗。而全新設計的鍵盤保護蓋，則可將扁平設計的Surface Pen隱藏在鍵盤保護蓋上折處，除了能輕易收納手寫筆，更可透過無線充電方式補充手寫筆電力。

至於作業系統部分，基於先前幾款與Qualcomm合作基於Arm架構的常時連網筆電設計，微軟已經大幅改善Windows 10作業系統在Arm架構硬體環境運作相容表現，甚至讓多款在Windows Store上架的App，能以原生形式在Surface Pro X運作，或是透過模擬方式以更高效率方式執行使用，藉此提昇Windows 10作業系統在Arm架構硬體使用體驗。

另外，Surface Pro X也支援透過SIM卡對應4G LTE上網，藉此對應常時連網使用模式，同時也能依照需求透過背面安裝槽更換、擴充儲存容量。

但以目前使用情境來看，Surface Pro X不免還是會面臨應用軟體、服務原生相容，以及常時連網使用體驗伴隨著多組網路資費問題，例如使用者還是需要額外申請一組SIM卡讓Surface Pro X連網，同時使用者所需使用軟體仍僅能透過模擬方式相容使用，可能還是會造成使用者在價格與使用體驗考量之下，選擇目前也能做到更加輕薄設計，同時待機使用時間同樣可以拉長的一般筆電產品。

目前Surface Pro X已經以999美元起跳價格銷售，從今年11月5日起便已正式推出，但暫時還無法確認微軟接下來是否會在台灣在內市場推出此款產品。

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背面支架採無段式設計，可以對應不同使用角度，甚至可對應近乎平放使用模式 分享 facebook

採扁平設計的新款Surface Pen可以隱藏在鍵盤保護蓋上折內側凹槽內，並且以無線充電形式補充電力 分享 facebook

機身後方槽位可安裝上網用SIM卡，或是擴充儲存容量 分享 facebook

將鍵盤保護蓋拆解情況 分享 facebook

Surface Pro X內部電路板，以及Surface Pen電路構成 分享 facebook

《原文刊登於合作媒體mashdigi，聯合新聞網獲授權轉載。》