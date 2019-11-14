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以美規任天堂紅白機控制器為概念 8位堂推出獨特滑鼠配件

2019-11-14 08:58楊又肇

過去推行不少以任天堂經典電玩主機控制器為發想的控制手把後，8位堂 (8BitDo)稍早宣布推出全新以任天堂美規版經典紅白機手把為設計的滑鼠配件

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此款型號為N30的滑鼠，基本上與一般滑鼠操作沒有太大差別，但為了讓整體視覺更貼近紅白機手把，因此8位堂將原本位於左右按鍵中央的滾輪更改為觸控條，而位於拇指側的十字鈕則可分別對應網頁上一頁、下一頁，以及前進、後退快捷操作功能。

而N30採用無線連接使用模式設計，配合一組USB Dongle以2.4GHz無線頻段連接使用，底部則搭載1000DPI定位元件，分別支援Windows與Mac裝置使用，並且僅以單組3號電池驅動，最長使用時間可達100小時至120小時左右，滑鼠本身也能透過獨立開關切斷供電。

實際上N30的設計想法，源自於一名瑞典籍設計師Daniel Jansson創作內容，透過將美規版紅白機控制器與滑鼠結合，並且由8位堂與Daniel Jansson接洽，最終將此款滑鼠實體商品化。

目前N30已經在中國市場開放銷售，預計以人民幣168元價格銷售，嘗鮮價格則是人民幣158.8元。

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《原文刊登於合作媒體mashdigi，聯合新聞網獲授權轉載。》

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楊又肇

聯合新聞網 (udn.com)數位頻道記者，同時身兼自由寫手與Mashdigi網站 (mashdigi.com)創辦者身分，平常喜歡電玩、科技類新品，以及軟體、網路相關內容，也喜歡隨手撰寫內容介紹新玩意。

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