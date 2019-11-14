Intel打造第三代電腦視覺處理元件 進攻邊緣運算應用
今年宣布推出代號「Spring Crest」，並且與百度攜手合作的Nervana神經網路處理器NNP-T，並且在後續推出代號「Spring Hill」的人工智慧運算處理器Nervana NNP-I之後，Intel稍早在舊金山舉辦的人工智慧峰會活動上，揭曉代號「Keem Bay」的第三代Movidius Myriad VPU (電腦視覺處理元件)。
第三代Movidius Myriad VPU主要針對邊緣運算需求打造，分別可對應電腦視覺、影像處理加速，以及深度學習應用，並且相容Intel提出的OpenVINO加速運算框架。
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對比NVIDIA的Tegra TX2，Intel表示第三代Movidius Myriad VPU將可發揮4倍運算效率，更是華為旗下海思半導體Ascend 310的1.25倍，同時相比前一代Movidius Myriad X VPU的推論學習能力約提高10倍運算效率，相比競爭對手同性質產品的推論學習能力更提昇6倍。
Intel說明，第三代Movidius Myriad VPU預計在2020年上半年推出。
除了推出新一代Movidius Myriad VPU，Intel更宣布推出DevCloud for the Edge服務，藉由OpenVINO分配工具組即可透過預先模擬方式確認各類人工智慧設計方案，藉此讓更多開發者、企業應用能以更有效率方式建置人工智慧運算模式，同時也能確認應該採購哪些合適的Intel處理器產品。
而針對先前提出的Nervana神經網路處理器NNP-T，以及針對雲端佈署應用的人工智慧運算處理器Nervana NNP-I，Intel在此次活動上也作了具體展示，並且配合旗下可擴展Xeon處理器說明接下來在人工智慧領域應用發展。
《原文刊登於合作媒體mashdigi，聯合新聞網獲授權轉載。》
楊又肇
聯合新聞網 (udn.com)數位頻道記者，同時身兼自由寫手與Mashdigi網站 (mashdigi.com)創辦者身分，平常喜歡電玩、科技類新品，以及軟體、網路相關內容，也喜歡隨手撰寫內容介紹新玩意。更多數位新品、技術介紹與科技趨勢內容：https://mashdigi.com/
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