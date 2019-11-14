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蘋果確認全新Mac Pro 以及Pro Display XDR顯示器將於12月推出

2019-11-14 08:46楊又肇

除了公佈16吋MacBook Pro蘋果同時也確認今年在WWDC 2019期間亮相的全新Mac Pro，以及Pro Display XDR顯示器，確定將會在今年12月正式推出。

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不過，除了確認全新Mac Pro與Pro Display XDR顯示器都會在台灣市場推出消息，蘋果目前依然未公布這兩款新品具體售價，但美國地區售價則確認新款Mac Pro將以5999美元價格起跳，Pro Display XDR顯示器建議售價則從4999美元起跳。

而在效能表現方面，蘋果則是標榜新款Mac Pro可選擇最高28核心設計的Intel工作站等級Xeon處理器、容量最高可達1.5TB的高效能記憶體、8組PCIe擴充插槽，以及AMD新款Vega顯示架構繪圖卡。

繪圖卡部分除了與AMD合作Radeon Pro 580X、Radeon Pro Vega II在內繪圖卡，更可透過Infinity Fabric Link連接2組Vega GPU設計的Radeon Pro Vega II Duo繪圖卡，藉此增加顯示效能運算表現。

而針對高速運算與深度機器學習等應用，新款Mac Pro更增加名為Afterburner、採FPGA架構的加速卡，配合既有硬體運作效能進行加速運算，即便開發者用於製作複雜3D運算，或是編輯多聲道影音內容，甚至用於進行深度機器學習都能輕易支援。

至於相比WWDC 2019時標榜可對應同時串流三組8K解析度影片內容，蘋果目前則是強調藉由新版Final Cut Pro的調整，將可讓新款Mac Pro對應同時串流六組8K解析度影片的使用模式。

另外，對應32吋、Retina 6K解析度設計的Pro Display XDR顯示器，則對應P3廣色域、10位元色表現，以及峰值亮度可達1600 nits、100萬:1對比度，以及超廣角觀看體驗規格設計。

兩者機身均以不鏽鋼框架搭配鋁合金材質製作，並且以滿滿對應散熱需求的洞孔呈現外觀，其中新款Mac Pro不再沿用擴充空間有限的圓桶狀造型，而是恢復原本桌機外型，並且採用全新MPX模組化設計與AMD合作無風扇配置，同時採用特殊連接介面設計的Radeon Pro系列顯示卡，所有散熱運作均以機身背面三組風扇系統完成，標榜靜音效果。

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《原文刊登於合作媒體mashdigi，聯合新聞網獲授權轉載。》

Mac Pro顯示器蘋果

楊又肇

聯合新聞網 (udn.com)數位頻道記者，同時身兼自由寫手與Mashdigi網站 (mashdigi.com)創辦者身分，平常喜歡電玩、科技類新品，以及軟體、網路相關內容，也喜歡隨手撰寫內容介紹新玩意。

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