16吋MacBook Pro終於亮相！換上全新鍵盤、以工作站等級規格打造
如先前市場傳聞，蘋果終於宣布推出改為16吋螢幕規格，並且將原本蝶式鍵盤更改回剪刀腳鍵盤設計的新款MacBook Pro，甚至也將Touch Bar觸控條重新作了設計，讓Esc鍵與整合指紋辨識器功能電源按鍵獨立分開，避免造成使用者操作時的誤觸情況發生。
而正式推出16吋規格的MacBook Pro之後，蘋果也讓現有15吋機種邁入停產階段，僅保留13.3吋與此次推出的16吋機種。
此次更新的16吋機種，基本上除了螢幕規格採用邊框更加窄化設計，同時將Esc鍵與整合指紋辨識器功能電源按鍵從Touch Bar觸控條獨立分開，其餘外型設計並沒有太大改變。另一個可能對不少人更有感覺的調整，則是蘋果在16吋機種改回剪刀腳鍵盤設計，並且對應1mm鍵程，同時也將右下角的方向鍵重新設計，藉由倒T字型排列讓使用者更容易操作。
除此之外，新款16吋MacBook Pro則是換上Intel第9代Core i系列處理器，分別提供六核心規格的Core i7，以及對應八核心的Core i9規格，搭配使用的獨立顯示卡則分別提供AMD Radeon Pro 5300M或AMD Radeon Pro 5500M選項，顯示記憶體則配置4GB GDDR6規格。
記憶體方面入門規格可選擇16GB DDR4規格，最高則可擴充至64GB容量，而儲存容量則提供512GB或1TB SSD，更可透過客製化選擇8TB儲存容量選項。其他規格則分別搭載六組揚聲器系統、更持久的電池續航力設計，以及包含面積更大的力度觸控板與蘋果自製T2安全晶片。
此外，蘋果更在新款16吋MacBook Pro首次加入Dolby ATMOS全景聲音效功能，藉此對應更真實的音場表現。
新款16吋Retina顯示螢幕，則可對應500 nits亮度、P3廣色域，並且對應3072 x 1920解析度與226 ppi顯示密度，同時標榜出廠時即完成個別校正，讓螢幕可呈現準確的色彩gamma值、白點校正及主色表現。
由於此次導入更多核心數量設計的處理器規格，以及AMD Radeon Pro等級專業繪圖卡規格，因此也讓新款16吋MacBook Pro成為行動工作站等級筆電，相比先前推出的15吋MacBook Pro，蘋果強調約可提昇最高80%比例效能表現。
其中，使用DaVinci Resolve進行影片剪接時，將可在調校色彩過程使特效處理速度提升最高可達1.8倍，而在執行《Fortnite》等遊戲的效能則可最高提升1.6倍，另外在透過Unity工具開發遊戲時，則可提供1.4倍的場景渲染速度提升。
為了控制熱度，蘋果在此次推出的16吋MacBook Pro採用更大風扇、更長風葉設計，同時也將散熱孔加大，藉此提高28%風量，並且配合加大35%的散熱器將熱氣快速抽離。
至於電力部分，除了藉由macOS 10.15 Catalina提昇電池使用效率之外，新款16吋MacBook Pro更透過額外增加容量的電池設計，使整體電力使用時間可進一步延長1小時，使透過無線上網使用時間，或是透過Apple TV app串流播放影片時間最長可達11小時。
16吋MacBook Pro預計以新台幣77900元起跳價格推出，但實際上市時間則尚未確認，目前蘋果僅公佈將會在稍晚時候於蘋果官網、Apple Store直營店或授權經銷商開放銷售。
《原文刊登於合作媒體mashdigi，聯合新聞網獲授權轉載。》
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