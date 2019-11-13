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IBM實證：用Mac的員工效率更高、業績更好 連離職率也低了

2019-11-13 20:47T客邦

iMac。圖／蘋果提供
iMac。圖／蘋果提供
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雖然曾經是PC的代名詞，IBM在2015年的時候，宣布他們開始實施 Mac@IBM program 的計畫，開放讓員工自己選擇要使用Mac還是PC。在當時，每週都有1900名員工選擇Mac上線。而現在，IBM已經成為Mac的重要客戶，IBM也發表報告指出，對於企業來說，使用Mac的好處要高於PC很多。包括工作效率會變高、甚至連業績都比較好。

IBM的這份報告中顯示，與PC的使用者相比，有超過22%的macOS員工他們的工作效率要超出預期。同時，與PC的使用者相比，macOS員工所帶來的業績銷售成績，也要高出16%。

IBM資訊長表示，每天從IT部門傳來的報告反映了IBM員工的想法以及感受。IBM致力於創造一個適合員工、有效率的工作環境，以及持續去增進他們的工作體驗。因此他們在2015年推出了這個計畫。

根據這份報告，IBM在2015年啟動計畫後，IBM每週部署了1900台Mac，而所有的Mac都由24位IT部門的同事支援。相當於一名IT部門的同事要照顧 5,400 台 Mac。而對比PC的狀況，一名IT同事只能照顧 242 個 PC 用戶。

除此之外，而且實際上只有5%的Mac用戶會用到叫修支援，請IT部門的同事來幫忙處理。但是PC用戶則有40%的比例會用到。

當然，有些人會說使用Mac的機器比較貴。但是Mac對於需要支援的人力需求相當低，而人力才是最花錢的。IBM表示考慮到上述的人力成本，以一台電腦在公司的四年生命週期來說，相較於PC來說，他們估計每一台Mac大約比PC可以省下大約273 到 543美元的花費。

到了2018年，IBM已經有超過 277,000 台 Apple 的裝置，而所有這些裝置只需要78名IT人員來照顧，這更是在PC上不敢想的。甚至，IBM還表示使用Mac的員工離職率較使用PC的員工低17%；使用Mac的員工對軟體的滿意度也較使用PC高，僅有5%使用Mac的員工要求增加軟體，而使用PC的員工則為11%。

不過，過去是PC陣營龍頭的IBM，現在竟然像是Mac陣營的最佳企業代言人，還是讓很多人覺得不可思議。也有網友表示，「筆電跟PC都賣給聯想，只好用Mac了」「在Mac上都沒遊戲可以玩了，只好專心工作」。

新聞來源：jamf

《原文刊登於合作媒體T客邦，聯合新聞網獲授權轉載。》

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《T客邦》是PC home電腦家庭出版社經營的科技媒體網站，由一群愛玩電腦的阿宅編輯，每天提供新鮮有趣的科技情報，以及自己爆肝測試後的評測心得。

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