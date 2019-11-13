IBM實證：用Mac的員工效率更高、業績更好 連離職率也低了

iMac。圖／蘋果提供 分享 facebook

雖然曾經是PC的代名詞，IBM在2015年的時候，宣布他們開始實施 Mac@IBM program 的計畫，開放讓員工自己選擇要使用Mac還是PC。在當時，每週都有1900名員工選擇Mac上線。而現在，IBM已經成為Mac的重要客戶，IBM也發表報告指出，對於企業來說，使用Mac的好處要高於PC很多。包括工作效率會變高、甚至連業績都比較好。

IBM的這份報告中顯示，與PC的使用者相比，有超過22%的macOS員工他們的工作效率要超出預期。同時，與PC的使用者相比，macOS員工所帶來的業績銷售成績，也要高出16%。

VVIP 會員限定！ 免費使用活動金幣灌溉優質新聞，抽 iPhone 11、仟元現金。 贊助好新聞 使用活動金幣灌溉優質新聞， 如何使用金幣灌溉新聞 剩餘的活動金幣 枚 免費活動金幣僅能作為灌溉新聞使用，不能折現、亦不能另作其他用途。參與贊助後，可以參加活動抽獎，並成為 udn 產品的搶先使用者。 贊助好新聞 如何使用金幣灌溉新聞 × ■ 活動時間 2019年10月21日 - 2019年11月20日 ■ 活動辦法 活動期間您可獲得活動金幣 3,000 枚，當您看到優質新聞，即可點按文章中的「贊助好新聞」按鈕贊助該篇文章，且可隨時至會員中心查詢目前金幣的使用狀況。 ■ 贊助說明 聯合新聞網與經濟日報合計，共有 3,000 枚金幣。

每篇文章僅能贊助一次，每次扣 10 枚金幣。

不限一天能贊助幾篇文章。(可一天把3,000枚金幣發完，亦可一天發100枚、 分30天把金幣發完)

越多天登入贊助，中獎機率越高。(一天把3,000枚金幣發完，同等有一次抽 獎機會，分30天把金幣發完，同等有30次抽獎)

活動金幣僅能作為灌溉新聞使用，不能折現、亦不能另作其他用途；活動結束後系統將自動回收金幣並關閉該功能。

參與灌溉新聞後，可以參加活動抽獎，並成為 udn 產品的搶先使用者。 ■ 活動贈品 協助獎：U利點數 200 元， 500 位

灌溉獎：現金獎 5000 元，共 20 位

成長獎：iPhone 11 (64G)，共 2 位 活動結束後，將由系統抽出得獎者，於 11/30 前公佈得獎名單，並以 e-mail 方式通知得獎者領獎。 中獎名單 個資聲明 注意事項 × 恭喜您獲得活動金幣 3,000 枚 在聯合新聞網及經濟日報網點按文章中的「贊助好新聞」，以活動金幣贊助該篇文章，支持心中優質新聞。iPhone 11、仟元現金....等您帶回家。

越多天登入贊助，中獎機率越高 × 提醒：您今天尚未使用活動金幣 點按文章中的「贊助好新聞」，以活動金幣贊助該篇文章，支持心中優質新聞。

iPhone 11、仟元現金....等您帶回家。

越多天登入贊助，中獎機率越高！

IBM資訊長表示，每天從IT部門傳來的報告反映了IBM員工的想法以及感受。IBM致力於創造一個適合員工、有效率的工作環境，以及持續去增進他們的工作體驗。因此他們在2015年推出了這個計畫。

根據這份報告，IBM在2015年啟動計畫後，IBM每週部署了1900台Mac，而所有的Mac都由24位IT部門的同事支援。相當於一名IT部門的同事要照顧 5,400 台 Mac。而對比PC的狀況，一名IT同事只能照顧 242 個 PC 用戶。

除此之外，而且實際上只有5%的Mac用戶會用到叫修支援，請IT部門的同事來幫忙處理。但是PC用戶則有40%的比例會用到。

當然，有些人會說使用Mac的機器比較貴。但是Mac對於需要支援的人力需求相當低，而人力才是最花錢的。IBM表示考慮到上述的人力成本，以一台電腦在公司的四年生命週期來說，相較於PC來說，他們估計每一台Mac大約比PC可以省下大約273 到 543美元的花費。

到了2018年，IBM已經有超過 277,000 台 Apple 的裝置，而所有這些裝置只需要78名IT人員來照顧，這更是在PC上不敢想的。甚至，IBM還表示使用Mac的員工離職率較使用PC的員工低17%；使用Mac的員工對軟體的滿意度也較使用PC高，僅有5%使用Mac的員工要求增加軟體，而使用PC的員工則為11%。

不過，過去是PC陣營龍頭的IBM，現在竟然像是Mac陣營的最佳企業代言人，還是讓很多人覺得不可思議。也有網友表示，「筆電跟PC都賣給聯想，只好用Mac了」「在Mac上都沒遊戲可以玩了，只好專心工作」。

新聞來源：jamf

《原文刊登於合作媒體T客邦，聯合新聞網獲授權轉載。》