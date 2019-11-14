他的無線耳機定位「左耳台北右耳東京」 網友笑：臉是有多大？

2019-11-14 09:50 聯合新聞網 綜合報導



日本東京一名高中生「@simezi11168」在推特上貼出一張定位系統的截圖，並寫道：「珍重再見了左耳耳機！至今為止衷心感謝」。圖片上可以看見左右兩耳的耳機，隔著東海的兩端遙遙相望。

日本一名高中生將無線耳機忘在台北的旅館裡，導致左右兩耳的耳機，只能隔著東海的兩端遙遙相望。圖／ Twitter 分享 facebook 這則貼文獲得了6萬則的轉發和22萬個讚。網友們紛紛開玩笑道：「臉是有多大？」、「原來所謂的音樂無國界是這個意思啊！」

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這名高中生表示，因為戶外教學去台灣玩了4天3夜，去了九份和中正紀念堂等等，最後一晚不小心把一邊的耳機忘在了下榻的旅館裡面，直到要回日本前才在機場發現找不到，回日本後一查設定就變「左耳在台北、右耳在東京」，相隔了2100公里。

有網友開玩笑道，「如果真的找得回來的話，可以拍成電影了。」也有些人驚歎道，「現在的耳機連這種功能都有了嗎？」看到貼文的網友中也有些人表示可以幫他去當地的旅館問問，甚至也有住在台灣的人說自己將去日本出差，願意幫忙拿去給他。

不過該名學生表示，他已經買了新的耳機，因此對於大家的好意只能心領了，他很感謝有好幾個台灣人留言願意幫他找，也提及旅行中感受到台灣人的友善。