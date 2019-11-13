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12強／恐韓症不見了 新一代中華隊拚翻轉

PhoneBook可在連接手機後 運作雲端串流版Windows作業系統

2019-11-13 07:53楊又肇

過去有不少設計將手機使用體驗延伸到筆電，透過筆電更大螢幕、直覺鍵盤輸入操作模式，取代手機相對較小螢幕，以及觸控螢幕仍有不足的使用侷限，例如Motorola早期推出的Atrix、華碩曾經推出的PadFone都能透過基座轉接，讓手機變成筆電使用模式，而三星則是藉由DeX方式讓手機能透過連接螢幕即可當做PC使用。

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不過，由Anyware Technology透過Kickstarter集資平台提出的PhoneBook項目，則是標榜能將iPhone或各式Android手機與筆電基座連接，即可透過雲端串流形式使用Windows作業系統，甚至可以直接透過螢幕投放形式使用手機原本安裝app與服務內容。

藉由筆電使用模式，讓手機內容可以有更舒適方式操作，同時也能藉由網路連線方式以雲端串流使用Windows作業系統，對於不少需要在外工作情況，這樣的使用模式也能更加便利，並且能讓工作內容統一集中在手機存放，至於筆電實際運作效能則完全仰賴手機本身硬體規格。

雖然形式上，使用者還是需要攜帶一台筆電外型的裝置，但是使用資料均存放在手機內，同時作業系統也是透過雲端連接方式存取使用，因此也不用擔心是否面臨當機、作業系統損毀，或是中毒等問題，即便當下沒有Wi-Fi連接資源，使用者依然可以透過手機網路流量存取資料。

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但這樣的使用體驗，可能也會面臨一些挑戰，例如透過網路存取的作業系統一旦面臨伺服器端停擺，使用者可能就無法正常使用，僅能透過手機投放畫面方式進行使用。

至於透過手機連接筆電基座模式運作，Anyware Technology也強調無需擔心電力問題，因為筆電基座本身具備足夠電力，不僅能維持本身運作使用，更可同時幫連接手機充電，即便筆電基座電力耗盡，使用者依然能繼續使用手機。

目前PhoneBook已經從10月開始集資，同時相關產品已經在6月時就已經進行前期測試，預計在今年12月出貨。

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《原文刊登於合作媒體mashdigi，聯合新聞網獲授權轉載。》

筆電手機作業系統

楊又肇

聯合新聞網 (udn.com)數位頻道記者，同時身兼自由寫手與Mashdigi網站 (mashdigi.com)創辦者身分，平常喜歡電玩、科技類新品，以及軟體、網路相關內容，也喜歡隨手撰寫內容介紹新玩意。

更多數位新品、技術介紹與科技趨勢內容：https://mashdigi.com/

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