明年推出的新款iPad Pro 將比iPhone更快導入全新AR應用

除了The Information網站引述消息來源表示蘋果將在2022年與2023年推出擴增實境應用裝置，彭博新聞記者Mark Gurman稍早也在報導中提及蘋果將會在明年推出的新款iPhone與iPad Pro搭載擴增實境應用設計。

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依照Mark Gurman的說法，蘋果計畫藉由特殊3D感測元件設計，讓新款iPhone與iPad Pro均可對應更精準的擴增實境應用。以目前蘋果作法，主要是透過ARKit技術應用，讓現有iPhone、iPad系列裝置都能透過內建陀螺儀、加速器等動態感測元件輔助，進而在螢幕上呈現擬真的擴增實境影像。

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而從近期消息顯示，新款iPad Pro預期最快會在明年春季對外揭曉，因此將比新款iPhone更快搭載全新擴增實境應用功能。

除此之外，Mark Gurman也說明新款3D感測元件將僅會出現在高階款式設計的iPhone機種，同時也會加入支援5G連網功能設計，就先前市場預期則會在明年秋季正式亮相。

從先前蘋果內部會議透露內容顯示，蘋果傳聞許久的擴增時鏡頭戴裝置，最快要等到2022年才會推出，並且預計在2023年推出僅以眼鏡輕量外形呈現款式，顯然與先前市場說法認為最快會在2019年底進入量產，最快在2020年初問世的說法不同。

《原文刊登於合作媒體mashdigi，聯合新聞網獲授權轉載。》